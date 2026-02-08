Εργαζόμενοι στο «Βιολάντα»: «Είχαμε αντιληφθεί μια οσμή στον χώρο της τουαλέτας εδώ και 2 μήνες, οι υπεύθυνοι βαρδιών το γνώριζαν» (Video)

Νέα στοιχεία για τη διαρροή στο εργοστάσιο «Βιολάντα», που οδήγησε στον θάνατο 5 εργαζόμενων, έερχονται στο φως της δημοσιότητας, ενώ οι καταθέσεις όσων εργάζονταν δείχνουν ότι το πρόβλημα είχε επισημανθεί μήνες πριν την έκρηξη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της τηλεόρασης του ΑΝΤ1 οι ειδικοί της διερεύνησης των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εξετάζουν ενδεχόμενο να πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναζήτησης διαρροής πριν από την έκρηξη, την ώρα που το εργοστάσιο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία. Οι υπεύθυνοι του εργοστασίου φαίνεται ότι είχαν ενημερωθεί από τους υφιστάμενούς τους για έντονη οσμή αερίου, η οποία είχε γίνει αντιληπτή από πολλούς εργαζομένους.

Εξετάζεται επίσης αν η παραγωγική διαδικασία δεν διακόπηκε και αν επιχειρήθηκε εντοπισμός πιθανής διαρροής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των γραμμών παραγωγής. Η οσμή που περιγράφεται από τους εργαζομένους στις καταθέσεις τους χαρακτηρίζεται ως οσμή υγραερίου, κάτι που θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την έρευνα.

Ένας από τους εργαζόμενους στην κατάθεσή του αναφέρει ότι είχε την αίσθηση της οσμής υγραερίου εδώ και μήνες, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνταν τεχνικές παρεμβάσεις στη γραμμή παραγωγής, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του εργοστασίου.

Οι καταθέσεις των εργαζομένων

«Δουλεύω στο εργοστάσιο στη γραμμή παραγωγής. Είχα αντιληφθεί μια οσμή στον χώρο της τουαλέτας. Μύριζε τους τελευταίους δύο μήνες. Οι υπεύθυνοι των βαρδιών το γνώριζαν και μας είχαν πει ότι θα το μετέφεραν», είπε χαρακτηριστικά ένας από τους εργαζομένους.

Άλλη εργαζόμενη τόνισε ότι είχε αντιληφθεί μυρωδιά στον χώρο της τουαλέτας. «Ήταν σαν υγρασία όχι σαν αποχέτευση. Οι συνάδερφοι μου είπαν ότι ενημέρωσαν τους υπεύθυνους».

Επίσης, κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι υπήρχε άσχημη οσμή από τον περασμένο Οκτώβριο. Άλλοι είπαν ότι την αντιλήφθηκαν μόλις λίγες ημέρες πριν από την φονική έκρηξη. «Απασχολούμαι στο χώρο παραγωγής και δεν είχα διαπιστώσει κάποια δυσάρεστη οσμή. Μόνο στο χώρο της τουαλέτας υπήρχε μυρωδιά σαν γκάζι, άλλες φορές πιο έντονη, άλλες φορές λιγότερο έντονη», ανέφερε μια άλλη εργαζόμενη.

«Μύριζε. Το συζητήσαμε μεταξύ μας. Κάποιοι το είπαν και σε ανωτέρους μας. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη», είπε ένας άλλος εργαζόμενος.

Η πιθανότητα κατασκευαστικού λάθους

Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την έκρηξη δείχνουν κατασκευαστικά σφάλματα ενώ έχει αποκλειστεί το σενάριο της διάβρωσης από την κακοκαιρία «Ντάνιελ» ως την κύρια αιτία της τραγωδίας.

Οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει τη διαδρομή του προπανίου, το οποίο διέφυγε από έναν φθαρμένο χαλύβδινο σωλήνα και μέσω οπών στο σκυρόδεμα εγκλωβίστηκε στο υπόγειο της επιχείρησης. Εκεί, ένας σπινθήρας από την αντλία νερού πυροδότησε το αέριο, μετατρέποντας το αδήλωτο υπόγειο σε μια πραγματική «ωρολογιακή βόμβα».

Οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι η διαρροή οφείλεται σε αστοχία κατά την αρχική κατασκευή και υπογειοποίηση των σωληνώσεων το 2014, καθώς διαπιστώθηκε πως δεν είχαν θωρακιστεί ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος, όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές ασφαλείας. Το επίμαχο τμήμα του αγωγού φαίνεται πως είχε διαβρωθεί σε μήκος 7,5 μέτρων και παρέμενε χωρίς κανέναν έλεγχο για περίπου 12 χρόνια. Το προπάνιο φέρεται να διέφυγε από τον διαβρωμένο χαλύβδινο σωλήνα, να κινήθηκε υπόγεια και να κατέληξε στο υπόγειο του κτιρίου, εξέρχοντας από τρεις οπές στο σκυρόδεμα.

