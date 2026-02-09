Εξαφάνιση Λόρα: Η Lufthansa διαψεύδει την ΕΛΑΣ – «Ένα και όχι πέντε τα αιτήματα από τις ελληνικές αρχές, απαντήσαμε αμέσως»

Κανένα σημάδι ζωής δεν έχει δώσει η 16χρονη Λόρα που οργάνωσε με κάθε λεπτομέρεια τη φύγη της από την Πάτρα και κατάφερε να ταξιδέψει στη Γερμανία.

Η μικρή που έφυγε από τη χώρα αμέσως μετά την εξαφάνισή της με την ΕΛΑΣ να συνεχίζει για μέρες να την ψάχνει εντός της επικράτειας σύμφωνα με τη DW δεν βρίσκεται στη λίστα των γερμανικών αρχών με τους αγνοούμενους.

Την ίδια ώρα η Lufthansa «αδειάζει» την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία επιχείρησε να ρίξει τις ευθύνες για το φιάσκο στην αεροπορική εταιρεία κάνοντας λόγο για πέντε αιτήματα των αρχών που αγνοήθηκαν.

Lufthansa: Δεν καθυστερήσαμε

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa, με την οποία ταξίδεψε η Λόρα από την Αθήνα στη Γερμανία, σε διευκρίνισή της προς την DW, απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί καθυστέρησης από την πλευρά της, κάτι που είχε επικρίνει τις προηγούμενες ημέρες η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνοντας ότι απαντά «πάντοτε άμεσα» σε επίσημα αιτήματα αρμόδιων αρχών.

Όπως αναφέρει εκπρόσωπος της εταιρείας μιλώντας στην DW, στην προκειμένη περίπτωση το ένα και μοναδικό αίτημα των ελληνικών αρχών περιήλθε σε γνώση της Lufthansa στις 31 Ιανουαρίου, (περισσότερες από τρεις βδομάδες από την εξαφάνιση του κοριτσιού στις 8/1) και απαντήθηκε χωρίς καθυστέρηση.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε από τον ίδιο εκπρόσωπο ότι οι ελληνικές αρχές διαθέτουν δική τους άμεση πρόσβαση σε δεδομένα επιβατών, ενώ χαρακτήρισε ανακριβή την πληροφορία πως προηγήθηκε οποιαδήποτε στάθμιση ζητημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία αφορά μόνο αιτήματα τρίτων, όπως εκπροσώπων Τύπου.

Διαφορετική εικόνα, ωστόσο, έχει παρουσιάσει τις προηγούμενες ημέρες η Ελληνική Αστυνομία. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. μιλώντας στην ΕΡΤ, στις 12 Ιανουαρίου εστάλησαν τα πρώτα επίσημα έγγραφα προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, ενώ ακολούθησαν επαναλήψεις των αιτημάτων στις 16, 18 και 20 Ιανουαρίου. Όπως ανέφερε, οι υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες είχαν ανταποκριθεί έως τις 20 Ιανουαρίου, χωρίς, ωστόσο, να έχει υπάρξει απάντηση από τη Lufthansa.

Δεν υπάρχει στη γερμανική λίστα αγνοούμενων

Την ίδια ώρα τη Λόρα αναζητά η γερμανική οργάνωση «Αγνοούμενα Παιδιά» ενώ έχει ενημερωθεί η αστυνομία του Αμβούργου από τις ελληνικές αρχές, υπάρχουν εκτενή ρεπορτάζ στον γερμανικό Τύπο για τη Λόρα.

Όμως η 16χρονη δεν είναι στη γερμανική βάση αγνοουμένων, δεν έχει καταχωρηθεί.

Σύμφωνα με το Star, αυτό συμβαίνει γιατί μπορεί οι Γερμανοί να ξέρουν πού βρίσκεται, αν είναι στη Φρανκφούρτη ή αν έχει φύγει σε άλλη πόλη.

Σύμφωνα με τη DW η γερμανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει αναλάβει (ακόμη τουλάχιστον) την κύρια διερεύνηση της υπόθεσης εξαφάνισης της 16χρονης.

Όπως προκύπτει από ερώτημα της DW προς το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA), η υπόθεση εξακολουθεί να θεωρείται επισήμως «υπόθεση των ελληνικών αρχών».

Σύμφωνα με το BKA, «ο ρόλος του σε περιπτώσεις διεθνών εξαφανίσεων περιορίζεται σε αυτόν της κεντρικής συντονιστικής αρχής. Δεν διεξάγει δικές του έρευνες, αλλά λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των εγχώριων και των αλλοδαπών αστυνομικών, βάσει του γερμανικού νόμου περί αρμοδιοτήτων του». Ιδιαίτερη σημασία έχει, σύμφωνα με την απάντηση του BKA, το γεγονός ότι η προγραμματισμένη καταχώριση της Λόρας στη γερμανική βάση δεδομένων για «αγνοουμένους, αγνώστους νεκρούς και αγνώστους αβοήθητους» δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Όπως διευκρινίζεται, η καταχώριση προϋποθέτει την αποστολή υλικού ταυτοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Με τον τρόπο αυτόν, όπως αναφέρει εκπρόσωπος του BKA, διασφαλίζεται η ταυτοποίηση της αγνοούμενης σε περίπτωση εντοπισμού της ως άγνωστο αβοήθητο ή, ενδεχομένως, άγνωστο νεκρό πρόσωπο.

