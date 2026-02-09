Θρίλερ στην Ευρυτανία: «Ακέφαλο και γυμνό» το πτώμα που εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων (video)

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει η υπόθεση του φρικτού τροχαίου που σημειώθηκε στην Ευρυτανία.

Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο στο δρόμο Προυσού – Τόρνου εξετράπη της πορείας του κάτω από άγνωστες συνθήκες και έπεσε σε γκρεμό βάθους 300 μέτρων κοντά στην Ιερά Μονή της Παναγίας Προυσιώτισσας.

Σύμφωνα με το Mega οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο αυτοκίνητο το ακέφαλο πτώμα ενός άνδρα χωρίς ρούχα.

Κάθε σενάριο ερευνάται, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν ένας 59χρονος άνδρας.

Εξετάζεται—αν και θεωρείται απίθανο—να υπήρχε δεύτερο άτομο στο όχημα.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Σύμφωνα με το Mega εξετάζεται το ενδεχόμενο ο νεκρός να αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα ενώ παράλληλα ερευνάται αν πρόκειται για ατύχημα, αυτοκτονία ή εγκληματική ενέργεια.

«Έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος το όχημα αυτό. Διερευνάται εάν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι οι πρώτες ώρες, νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ και η ιατροδικαστική εξέταση. Βέβαια η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δικαιολογείται γιατί έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Ευρυτανίας, Γιάννης Αράπης, επιβεβαίωσε την κινητοποίηση της υπηρεσίας τους για την ανάσυρση του οχήματος και της σορού.

«Ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας χθες το απόγευμα περί ώρα 16:38, αρχικά από ιδιώτη και από την ΕΛΑΣ, για συνδρομή στην ΕΛΑΣ και παροχή βοήθειας, όταν ένα όχημα κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο, σε γκρεμό πάνω από 300 μέτρα. Το όχημα κινείτο στον οδικό άξονα Προυσού – Τόρνου και κατέπεσε πλησίον του Μοναστηριού, της Ιεράς Μονής της Προυσιώτισσας. Έφυγε από τον δρόμο για άγνωστη σε εμάς αιτία και κατέπεσε στον γκρεμό, λίγο πάνω από ένα ποτάμι. Και αμέσως έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την υπηρεσία μας. η προανάκριση διενεργείται από την ΕΛ.ΑΣ. Τα αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται από την ΕΛΑΣ, όπου είχαμε συνδρομή και παροχή βοήθειας. Η επιχείρηση και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μεγάλη, διότι ήτανε σε ορεινό δύσβατο σημείο. Κινητοποιήθηκαν πέντε οχήματα από την υπηρεσία, δύο ομάδες ΕΜΑΚ, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ, της 7ης ΕΜΟΔΕ και ορειβατική ομάδα και 15 ανδρών της Πυροσβεστικής, ώστε να έχουμε πριν νυχτώσει μια γρήγορη προσέγγιση και να κάνουμε άμεσες ενέργειες για την ανεύρεση και περαιτέρω ενέργειες», είπε αρχικά.

«Προσεγγίσαμε το όχημα. Το άτομο ήταν εκτός οχήματος λίγο πιο πάνω απ’ αυτό. Η επιχείρηση έγινε υπό τον φόβο κατολισθήσεων, το έδαφος σαθρό, το ανάγλυφο είναι δύσκολο στην περιοχή. Μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Εξετάζει όλες τις συνθήκες η αστυνομία, αναφορικά με το πώς βρέθηκε η σορός. Σήμερα παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή, τώρα με το πρώτο φως, προληπτικά να γίνει μία έρευνα μην τυχόν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο μέσα. Ήδη από χθες το βράδυ με drone της Πυροσβεστικής χτενίσαμε την περιοχή αλλά θέλουμε και με το φως της ημέρας», συνέχισε ο κ. Αράπης.

