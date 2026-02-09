Ευρυτανία: Σοκαριστικές εικόνες από το αυτοκίνητο του 59χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Προσκυνητές είδαν το ΙΧ να «φεύγει» σε γκρεμό 300 μέτρων (photos)

Ένα ακόμη τραγικό τροχαίο δυστύχημα συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες την περιοχή της Ευρυτανίας.

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Κυριακής (8/2) αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 300 μέτρων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε στροφή του δρόμου προς Τόρνο, σχεδόν απέναντι από την Ιερά Μονή Προυσού. Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, προσκυνητές που βρίσκονταν στο σημείο είδαν το ασημί όχημα να φεύγει από τον δρόμο και να καταλήγει στη χαράδρα, ειδοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο στήθηκε εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή 31 πυροσβεστών, μεταξύ των οποίων στελέχη της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της 4ης ΕΜΟΔΕ από τη Λαμία. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω του βάθους και της μορφολογίας της περιοχής.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από απόκρημνο σημείο, και παραδόθηκε στο #ΕΚΑΒ, άνδρας πλησίον της Ιεράς Μονής Προυσού, στο #Καρπενήσι, συνεπεία εκτροπής ΕΙΧ οχήματος.

Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης #ΕΜΑΚ και της ομάδας «#ΙΚΑΡΟΣ» (drone)… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 8, 2026

Λίγο μετά τις 20:30, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τον οδηγό του οχήματος χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για 59χρονο άνδρα από την περιοχή του Τόρνου.

Έψαχαν μέσα στη νύχτα εάν υπήρχε άλλο άτομο

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν ολοκληρώθηκε εκεί. Οι διασώστες δεν είναι βέβαιοι αν ο άτυχος οδηγός επέβαινε μόνος στο αυτοκίνητο, γεγονός που οδήγησε στη συνέχιση των ερευνών και κατά τη διάρκεια της νύχτας για τυχόν ύπαρξη δεύτερου ατόμου.

Στις έρευνες συμμετείχε και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» από τη Λάρισα, με τη χρήση drone και θερμικών καμερών.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διεξάγει το Τμήμα Καρπενησίου.

φωτογραφίες: evrytanika.gr, lamiareport

