Λάρισα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, τον βρήκε συγγενικό του πρόσωπο

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 55 ετών το πρωί στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικία κοντά στην οδό Φαρσάλων, όπου συγγενικό πρόσωπο βρήκε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια.

