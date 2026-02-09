search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 13:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.02.2026 11:59

Λάρισα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, τον βρήκε συγγενικό του πρόσωπο

09.02.2026 11:59
ASTHENOFORO NEW

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 55 ετών το πρωί στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικία κοντά στην οδό Φαρσάλων, όπου συγγενικό πρόσωπο βρήκε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια.

Διαβάστε επίσης

Άρτα: Την ώρα που θήλαζε κατέρρευσε η 35χρονη – Πρόλαβε να ενημερώσει τον σύζυγό της πριν ξεψυχήσει (video)

Φλώρινα: Ομάδα «νταήδων» ξυλοκόπησε ανήλικο και τον έστειλε στο νοσοκομείο – Εννέα συλλήψεις

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών και τρακτέρ σήμερα στο κέντρο της Λάρισας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new
LIFESTYLE

Η αστυνομία εισέβαλε σε θεατρική παράσταση μετά τις «φωνές» ηθοποιού που ερμήνευε τον ρόλο της – «Κατήγγειλαν ότι έγινε βιασμός» (Video)

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων – Εμπλέκεται αστυνομικός με «μισθό» 500 ευρώ – Οι «εγκέφαλοι» και ο τρόπος δράσης (photos/video)

kosmimata_sutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Έπιασαν «στα πράσα» απατεώνα «λογιστή» – Τα κοσμήματα, η… επιδότηση και η παγίδα

bad-bunny
ΚΟΣΜΟΣ

Bad Bunny στο Super Bowl 2026: Η ιστορική εμφάνιση με Zara και το μήνυμα της λάτιν κουλτούρας

mad new
MEDIA

Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο γενικός διευθυντής του MAD σε ηλικία 58 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 13:43
parastasi-new
LIFESTYLE

Η αστυνομία εισέβαλε σε θεατρική παράσταση μετά τις «φωνές» ηθοποιού που ερμήνευε τον ρόλο της – «Κατήγγειλαν ότι έγινε βιασμός» (Video)

Στράτος Τζώρτζογλου – Σοφία Μαριόλα: Χώρισαν μετά από 6 χρόνια γάμου (Video)

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων – Εμπλέκεται αστυνομικός με «μισθό» 500 ευρώ – Οι «εγκέφαλοι» και ο τρόπος δράσης (photos/video)

kosmimata_sutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Έπιασαν «στα πράσα» απατεώνα «λογιστή» – Τα κοσμήματα, η… επιδότηση και η παγίδα

1 / 3