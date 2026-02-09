Άρτα: Την ώρα που θήλαζε κατέρρευσε η 35χρονη – Πρόλαβε να ενημερώσει τον σύζυγό της πριν ξεψυχήσει (video)

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Άρτας από τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (7/2).

Η νεαρή γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο σπίτι της, την ώρα που θήλαζε το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος της. Είχε άλλο ένα 3χρονο παιδάκι.

Όλα συνέβησαν όταν η 35χρονη βρίσκονταν στο σαλόνι του σπιτιού της και τάιζε το μωράκι της. Τότε ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία και κάλεσε αμέσως τον σύζυγό της και πνευμονολόγο στο επάγγελμα, λέγοντας πως κάτι δεν πηγαίνει καλά.

Μέχρι να προλάβει να γυρίσει στο σπίτι τους, η 35χρονη είχε ήδη ξεψυχήσει. Έως και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωσθεί κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, οι γιατροί εκτιμούν πως υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Μένει να αποσαφηνιστεί αν η γέννα του δεύτερου παιδιού της, σε ιδιωτική κλινική, έπαιξε ρόλο στον αναπάντεχο θάνατό της.

Η 35χρονη μόλις πέρυσι είχε διοριστεί σε σχολείο της Ζακύνθου μιας και ήταν δασκάλα ειδικής αγωγής.

