Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών και τρακτέρ σήμερα στο κέντρο της Λάρισας

Τα τρακτέρ των αγροτών επιστρέφουν σημερα το απόγευμα στη Λάρισα, στο πλαίσιο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Ενωτική Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.
Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγυμα στην Κεντρική Πλατεία, μετά και την ομόφωνη απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, τα τρακτέρ να μπουν στις πόλεις, ώστε να διαμαρτυρηθούν για τα αιτήματα του κλάδου, μετά και τη σχεδόν δίμηνες αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.
Ως γνωστόν, οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν με το συλλαλητήριο στην Αθήνα, το οποίο περιλαμβάνει κάθοδο αγροτών και τρακτέρ στο Σύνταγμα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.
Οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.
