Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται να προσέλθει ο «Φραπές» – Τη βίαιη προσαγωγή του ζητούν ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ

Τελικά δεν θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο Γιώργος Ξυλούρης, ο αγρότης από την Κρήτη που έχει γίνει πανελληνίως γνωστός ως «Φραπές».

Αντιδρώντας στην εξέλιξη αυτή, τα μέλη της Εξεταστικής που ανήκουν στη ΝΔ ανακοίνωσαν ότι «η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω.

Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί».

Υπέρ βίαιης προσαγωγής ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη τάχθηκε υπέρ της βίαιης προσαγωγής του, λέγοντας ότι «δεν έχει την ιδιότητα κατηγορούμενου. Δεν του έχει ασκηθεί δίωξη. Δεν έχει την ιδιότητα υπόπτου. Δεν υπάρχει προκαταρκτική εξέταση. Εκτός αν ο ίδιος ομολογεί ότι από όσα θα πει θα αποδειχθεί ενοχή του. Ο λόγος που ο Ξυλούρης δεν έρχεται να καταθέσει δεν είναι όσα ισχυρίζεται με καταχρηστικό τρόπο. Ο λόγος που δεν καταθέτει είναι άλλος. Αν εμφανιστεί στην επιτροπή μας θα αναγκαστεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των συναδέλφων και θα πρέπει να διαψεύσει τον Βορίδη ότι δεν είχε σχέση με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ εκτίμησε ότι ο Γιώργος Ξυλούρης δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για να αποφύγει την εξέταση και ζήτησε να εκδοθεί άμεσα ένταλμα βίαιης προσαγωγής και να σταλεί η υπόθεση στην δικαιοσύνη, προσθέτοντας ότι ο μάρτυρας όφειλε να εμφανιστεί στην επιτροπή και να καταθέσει με φυσική παρουσία το αίτημα άρνησης εξέτασης.

Υπόμνημα σιωπής…

Ο Γ. Ξυλούρης απέστειλε υπόμνημα στο οποίο επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής υποστηρίζοντας ότι μετά τη διαρροή συνομιλιών που τον αφορούν αλλά και του πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες τυχόν κατάθεσή του θα αναιρέσει «οποιοδήποτε δικαιώμα μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευση μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου».