Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου Ήδη για την υπόθεση διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση.

