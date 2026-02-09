Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.
Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:
