Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Αποτροπιασμός για όσους επιτρέπουν πάρτι στα πανεπιστήμια», λέει η ΕΑΥΘ – Πρυτανικές Αρχές: «Fake news τα περί παροχής άδειας»

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από τους χώρους του ΑΠΘ και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και σοβαρές φθορές σε αυτοκίνητα πολιτών, αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

«Οφείλουμε να συγχαρούμε την ηγεσία της πόλης η οποία εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ταραξιών. Η επιχείρηση αυτή που επέφερε την προσαγωγή 309 ατόμων, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλες οι δικαιολογίες που ακούγαμε σε παρόμοια επεισόδια κατά το παρελθόν για την μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν απλά προφάσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επίσης εκφράζεται η «αγανάκτηση και ο αποτροπιασμός για αυτούς που επιτρέπουν την διεξαγωγή τέτοιου είδους πάρτι εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Είναι ανεπίτρεπτο εν έτει 2026, το ΑΠΘ που υποτίθεται φυλάσσεται και με ιδιωτική εταιρεία security να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι όπου μπορούν να εισέρχονται εγκληματικά στοιχεία τα οποία παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους σε ορμητήριο δολοφονικών ενεργειών και τους χώρους πέριξ αυτού σε εμπόλεμη ζώνη. Ήρθε η ώρα να αναζητηθούν οι ποινικές ευθύνες όλων αυτών που με την αδράνεια και την ατολμία τους επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις».

Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό.

Πρύτανικές Αρχές: Διαψεύδουν τα περί παροχής άδειας για το πάρτι

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα», τονίζεται σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου, προστίθεται πως «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Στις 309 οι προσαγωγές

Στις 309 ανέβηκαν οι προσαγωγές ατόμων, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις αστυνομικές αρχές, για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Από τα επεισόδια και τη ρίψη μολότοφ τραυματίστηκε ένας αστυνομικός που μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα επί της λεωφόρου 3ης Σεπτεμβρίου και σε κάδους απορριμμάτων.

Με το πρώτο φως της ημέρας συνεργεία της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης καθάρισαν τους γύρω από το ΑΠΘ δρόμους, όπως και την οδό Εγνατία, προκειμένου να αποκατασταθεί και πάλι η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, μεταξύ 02:00 και 02:30 μετά τα μεσάνυχτα, άτομα βγήκαν κατά ομάδες από το ΑΠΘ και προέβησαν σε ρίψη μεγάλου αριθμού μολότοφ εναντίων των αστυνομικών δυνάμεων, στο ύψος της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή ήταν αποπνικτική. Επιστρατεύτηκε το όχημα εκτόξευσης νερού για να απωθήσει τους δράστες αλλά και να σβήσει εστίες φωτιάς.

Ενα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι δράστες πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και τους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα.

