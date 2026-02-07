Επεισόδια με μολότοφ έξω από το ΑΠΘ: Στις 309 αυξήθηκαν οι προσαγωγές (Video)

Στις 309 ανέβηκαν οι προσαγωγές ατόμων, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις αστυνομικές αρχές, για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Από τα επεισόδια και τη ρίψη μολότοφ τραυματίστηκε ένας αστυνομικός που μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα επί της λεωφόρου 3ης Σεπτεμβρίου και σε κάδους απορριμμάτων.

Με το πρώτο φως της ημέρας συνεργεία της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης καθάρισαν τους γύρω από το ΑΠΘ δρόμους, όπως και την οδό Εγνατία, προκειμένου να αποκατασταθεί και πάλι η κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, μεταξύ 02:00 και 02:30 μετά τα μεσάνυχτα, άτομα βγήκαν κατά ομάδες από το ΑΠΘ και προέβησαν σε ρίψη μεγάλου αριθμού μολότοφ εναντίων των αστυνομικών δυνάμεων, στο ύψος της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή ήταν αποπνικτική. Επιστρατεύτηκε το όχημα εκτόξευσης νερού για να απωθήσει τους δράστες αλλά και να σβήσει εστίες φωτιάς.

Ενα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι δράστες πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και τους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα.

