Ακυρώνονται σήμερα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων, λόγω πτώσης δέντρων

Δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, τα παρακάτω δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων, λόγω προβλημάτων στην υποδομή που προκλήθηκαν το πρωί από πτώση δέντρων στη γραμμή.
Σύμφωνα με την Hellenic Train, και κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για τα προβλήματα στην υποδομή , πρόκειται για τα δρομολόγια:
– 1330, 1332 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)
– 1331, 1333 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)
Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.
