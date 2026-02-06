Μορφή ντόμινο παίρνει η υπόθεση Παναγόπουλου – Η παραίτηση Στρατινάκη, οι απαντήσεις Γεωργίου για τις αναθέσεις, ο Κακούσης και η οργή στη ΓΣΕΕ

Ντόμινο εξελίξεων πυροδοτεί η υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος μαζί με άλλους πέντε ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λοαγριασμούς, με το συνολικό ποσό των 2,1 εκατ. ευρώ να προκαλεί οργή και αγανάκτηση.

Πρωταγωνιστής της υπόθεσης, ο αρχισυνδικαλιστής και «αιώνιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα πέντε φυσικά πρόσωπα, που ενεργούσαν ατομικά ή μέσω συμμετοχής τους σε εταιρείες, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες, από τη στιγμή που η υπόθεση μπήκε στο μικροσκόπιο της αρχής για το Ξέπλυμα. Οι εταιρείες που ερευνώνται έχουν ως αντικείμενο την επικοινωνία, τις γραφικές τέχνες, τις εκτυπώσεις, τα οπτικοακουστικά προϊόντα, τα software, την κυβερνοασφάλεια και τη διαφήμιση.

Ήδη το μεσημέρι της Παρασκευής υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, η Aννα Στρατινάκη, καθώς ο σύζυγός της φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και να είναι ένα από τα πρόσωπα των οποίων πάγωσαν οι λογαριασμοί.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, η Ά. Στρατινάκη ενημέρωσε ότι δεν θα αναλάβει τη θέση στην νέα αρχή, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους. Συγκεκριμένα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι «η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Σε δήλωσή της κάνει λόγο για «συκοφαντικές αναφορές» μέσω των οποίων επιδιώκεται η «απαξίωση και η αμαύρωση της εντιμότητάς» της. Η πρώην γενική γραμματέας Εργασίας υπογραμμίζει ότι από τον Δεκέμβριο του 2021 δεν είχε καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ για το προγενέστερο διάστημα ο ρόλος της ήταν αποκλειστικά εισηγητικός, με τις τελικές αποφάσεις να ανήκουν στον εκάστοτε υπουργό. Παράλληλα, επικαλείται το αυστηρό εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο ελέγχου των προγραμμάτων κατάρτισης.

Πριν την παραίτησή της, η Ά. Στρατινάκη είχε χαρακτηριστεί ως η «αιώνια» γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, καθώς είχε υπηρετήσει στη θέση αυτή από 18/3/2011 έως 17/3/2015 και από 8/7/2019 μέχρι 1/8/2024, αρχικά ως γενική γραμματέας Εργασίας, και στη συνέχεια ως γενική γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων.

Τι απαντά ο Γεωργίου για τις αναθέσεις συμβάσεων

Ο σύζυγός της, Ανδρέας Γεωργίου, απαντά μέσω ανακοίνωσης στα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως… «δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα», ενώ προειδοποιεί τα ΜΜΕ με νομικές κινήσεις.

Ο κ. Γεωργίου αναφέρει μεταξύ άλλων πως δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελλάδα από το 1999 στο τομέα των ψηφιακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και συχνά έχει αναλάβει υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, GDPR, και Τεχνικού Πληροφορικής τόσο για την ΓΣΕΕ όσο και για ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΕ.

Ο ίδιος ερευνάται ποινικά για διαχειριστικά αδικήματα σχετικά με εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια από τις τις συμβάσεις των εταιρειών του με την ΓΣΕΕ, ενώ αναφέρει ότι δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

Ο κ. Γεωργίου σημειώνει πως δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείες του σε μια σειρά νομικών προσώπων -συμπεριλαμβανομένης τη ΓΣΕΕ, με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης καθώς οι εταιρείες του δραστηριοποιούνται στο χώρο της κυβερνοασφάλειας.

Στην ανακοίνωση του καταλήγει: «δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, αλλά και ούτε πριν ερευνηθεί μια υπόθεση σε βάθος, να προκύπτουν καταδικαστικά συμπεράσματα από τον Τύπο, δημιουργώντας πεδίο σοβαρής δυσφήμισης του προσώπου μου για την οποία επιφυλάσσομαι να αντιμετωπίσω με κάθε νόμιμο μέσο».

Νόμιμες οι συναλλαγές μου, λέει ο Κακούσης

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Κακούση, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο δημοσιογράφος γνωστοποιεί τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών με διάταξη της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τοποθετείται με αφορμή την φερόμενη ανάμιξη του στο σκάνδαλο.

Ο Κακούσης υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε από συναδέλφους του πως εμφανίζεται ως ύποπτος για ποινικά αδικήματα με αφορμή συνεργασία του με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και πως,, ως νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής(6/2), δεν είχε λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης του Προέδρου της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, ούτε και του δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων.

Αποσαφηνίζει δε ότι «όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες.

Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η διοίκηση της κρατικής ραδιοτηλεόρασης έβαλε στον «πάγο» την σύμβαση με τον δημοσιογράφο, μεταφέρουν άνθρωποι από το Ραδιομέγαρο που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις εξελίξεις στο εσωτερικό της ΕΡΤ.

Πολιτικοί τριγμοί

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και πολιτικούς τριγμούς εντός ΠΑΣΟΚ και ΓΣΕΕ και όχι μόνο.

Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να αναστείλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, ενώ το κλιμα στη Χαριλάου Τρικούπη είναι βαρύ.

«Όταν κάποιος ελέγχεται προφανώς με μία δέσμευση λογαριασμών, αμέσως πρέπει να ανασταλεί η κομματική ιδιότητα. Περιμένουμε να δούμε τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Είναι μια περίοδος που φαίνεται να ελέγχεται πενταετίας της τελευταίας. Αν δούμε σήμερα τα δημοσιεύματα, φαίνεται ότι είναι και μέλη άλλων κομμάτων» δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του, σχολίασε ότι οι αποκαλύψεις για την πιθανή εμπλοκή του επί 20ετία προέδρου της ΓΣΕΕ σε εγκληματικές δραστηριότητες αναδεικνύουν το «ποιόν της συνδικαλιστικής μαφίας», που – όπως υποστήριξε – στηρίζεται από τις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για τη Κοινωνική Συμφωνία, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση Παναγόπουλου, ενώ αίτημα έχει καταθέσει και η Νέα Αριστερά.

«Επιβεβλημένη η παραίτηση του Γ. Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Η παραίτηση του Γιάννη Παναγόπουλου από την προεδρία της ΕΕ καθίσταται επιβεβλημένη, υπό το πρίσμα και των σημερινών εξελίξεων, που αφορούν την παραίτηση της Άννας Στρατινάκη, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα και να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Αριστερά για την υπόθεση. «Η κυβέρνηση δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου ”Κοινωνική Συμφωνία” για το οποίο είχε εξασφαλίσει τη συναίνεση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ. Με αυτά τα δεδομένα, ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν μπορεί να παραμένει πρόεδρος της ΓΣΕΕ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Ξύλο» κι εντός ΓΣΕΕ

Την ίδια ώρα, επίθεση κατά του ελεγχόμενου για υπεξαίρεση προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου εξαπέλυσε και ο Γενικός Γραμματέας της συνομοσπονδίας Νίκος Φωτόπουλος.

«Η πλειοψηφία που κατέχει τη διοίκηση της ΓΣΕΕ και ο επικεφαλής της με τη συμβιβασμένη στάση που τηρούσε όλα αυτά τα χρόνια, τον διασπαστικό ρόλο, την αναπαραγωγή σχέσεων συνδιαλλαγής με σκοπό την διαμόρφωση μηχανισμών και συσχετισμών, λειτουργούσε κυριολεκτικά υπέρ της εργοδοσίας μέσα στο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα παρέχοντας διαρκώς πολιτική κάλυψη και υποστήριξη τόσο στις αντεργατικές κυβερνήσεις όσο και στην εργοδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζοντας τα έργα και τις ημέρες του Γιάννη Παναγόπουλου, επεσήμανε «Η Κυβέρνηση μας έκλεψε-κατάργησε το πενθήμερο (Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης) και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ όχι απεργία όχι στάση εργασίας ούτε καν ανακοίνωση δεν έβγαλε γι’ αυτό ! Ντροπή!Η Κυβέρνηση ψήφισε το κατάπτυστο 13ωρο και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ δεν έκανε τίποτα απολύτως για να το σταματήσει!Έκανε μια απεργία για τα μάτια την 1η Οκτώβρη και ενώ το νομοσχέδιο δεν είχε ψηφιστεί (ψηφίστηκε μετά από 14 μέρες) δεν έδωσε καμία συνέχεια στον αγώνα!Επί 14 μέρες παρακολουθούσε με τα χέρια σταυρωμένα! Ντροπή».

Σε άλλο σημείο υπενθυμίζει όλες τις φορές που η ΓΣΕΕ ήταν απούσα από τους κοινωνικούς αγώνες. «Ξεκλήρισμα -έγκλημα κατά του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Απούσα η ΓΣΕΕ! Ρατσιστικό νομοσχέδιο του φασίστα Υπουργού Πλεύρη. Απούσα η ΓΣΕΕ. Έγκλημα στην Πύλο. Απούσα η ΓΣΕΕ!Έγκλημα στη Χίο κατά των συνανθρώπων μας μεταναστών που πάλι “συμπτωματικά” όπως στην Πύλο δεν λειτουργούσαν οι κάμερες. Απούσα η ΓΣΕΕ!

Η έρευνα

Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκίνησε πριν από μήνες, με τα στελέχη της να ξεσκονίζουν εταιρείες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Είχε χτυπήσει «καμπανάκι» για διασπάθιση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος από κονδύλια 73 εκατομμυρίων ευρώ για επτά μορφωτικά και εργασιακά προγράμματα που ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025.

Ο επί 20ετία πρόεδρος της ΓΣΕΕ ελέγχεται για υπεξαίρεση μεγάλων ποσών από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς φέρεται ότι με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, υπεξαιρούσε τεράστια χρηματικά ποσά από ευρωπαϊκά κονδύλια, που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής, ο εν λόγω συνδικαλιστής, προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Οι έξι συνεργοί του είναι οι ιδιοκτήτες – εκπρόσωποι των εταιρειών οι οποίες κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής. Στο πόρισμα τα πρόσωπα αυτά αντιστοιχίζονται με τις εταιρείες για τις οποίες υπάρχει πλέον η κατηγορία ότι υπεξαιρούσαν τα κοινοτικά κονδύλια.

Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι οι εταιρείες αυτές, κυρίως μέσα από απευθείας αναθέσεις είχαν λάβει χρήματα για τέτοια προγράμματα, ακόμα και σε… μετρητά.

Μία από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα το 2020, λόγω της συμμετοχής της στην υπόθεση του «σκόιλ ελικικού», που αφορούσε τα προγράμματα τηλεκατάρτισης επιστημόνων και κατέληξε σε φιάσκο.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα στην έρευνά της καταγράφει τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες, στα οποία αποδίδει την κατηγορία της υπεξαίρεσης με το όφελος όπως υπολογίζεται να φτάνει τα 2.096.344,19 ευρώ.

Στο πόρισμα αναφέρεται ότι προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα πρόσωπα αυτά και οι εταιρείες τους ιδιοποιήθηκαν το προαναφερθέν ποσό και στη συνέχεια το ανέμειξαν με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία τους προκειμένου να «ξεπλύνουν» την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Τους αποδίδονται κατηγορίες ότι σε συνεργασία προχώρησαν στο αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα.

Η τακτική

Στο πόρισμα της Αρχής αναφέρεται η τακτική που ακολουθούσε ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες, στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες εταιρείες αυτές εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί καν στη Διαύγεια.

Στην περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό, παρατηρήθηκε ότι σε όλες, οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή, στην οποία πρόεδρος ήταν ο… ίδιος.

Όπως διαπιστώθηκε κάποιες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υποδομής και προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων έπαιρναν σε… μετρητά, γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών «οχημάτων».

Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθόδευση στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.

Παράλληλα, η Αρχή διαπίστωσε εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών, που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.

Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων.

Και ο… ατρόμητος

Ο Παναγόπουλος δηλώνει ότι… «κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν τα συνδικάτα», χωρίς να αναφέρει κουβέντα για την ουσία της υπόθεσης, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται στην Επιτροπή της Βουλής ως εταίρος της κυβέρνησης για να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο Γ. Παναγόπουλος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής:

Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν. Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή. Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός. Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο οποίος βρισκόταν στην Επιτροπή της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, εξήγησε το λόγο που έπρεπε να αποχωρήσει: «Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα την διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα». Λίγο μετά ξανά αναφέρθηκε, λέγοντας «μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Κατά την αποχώρησή του από την Επιτροπή, ο κ. Παναγόπουλος σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ανέφερε ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του και υποστήριξε ότι αυτό θα αποδειχθεί. Επιπλέον, όπως είπε, δεν έχει ενημερωθεί επακριβώς και επιφυλάχθηκε να μιλήσει, όταν εκείνος κρίνει σωστό.

