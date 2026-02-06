search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:48
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 14:55

Νέα Αριστερά: «Να παραιτηθεί ο Γιάννης Παναγόπουλος – Η κυβέρνηση δεν μπορεί άλλο να κρύβεται»

06.02.2026 14:55
nea-aristera_panagopoulos_0602_1460-820_new

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου “Κοινωνική Συμφωνία” για το οποίο είχε εξασφαλίσει τη συναίνεση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ. Με αυτά τα δεδομένα, ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν μπορεί να παραμένει πρόεδρος της ΓΣΕΕ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, με αφορμή την υπόθεση διασπάθισης δημόσιου χρήματος από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μετά το πόρισμα για τη διασπάθιση κονδυλίων κατάρτισης με επίκεντρο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και την παραίτηση της πρώην γενικής γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας απαιτούν από την κυβέρνηση απαντήσεις:

Ποιοι ήταν οι όροι και ποιες οι ακριβείς πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων κατάρτισης ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ που ανατέθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας κατά την περίοδο 2020-2025 και για τα οποία ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ;

Επί πέντε χρόνια δεν είχε υποπέσει στην αντίληψη του Υπουργείου Εργασίας και των ελεγκτικών μηχανισμών του ζήτημα με τη διαχείριση και υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων;

Πώς τοποθετείται για το γεγονός ότι ιδιωτικές εταιρείες που συνδέονται με πολιτικά πρόσωπα στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας φαίνεται να έχουν προνομιακή πρόσβαση στον κρατικό μηχανισμό μέσω αναθέσεων του “επιτελικού κράτους”;

Η Νέα Αριστερά απέναντι στη δυσώδη αυτή υπόθεση παίρνει σαφή θέση: Η κυβέρνηση δεν μπορεί άλλο να κρύβεται.

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου “Κοινωνική Συμφωνία” για το οποίο είχε εξασφαλίσει τη συναίνεση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν μπορεί να παραμένει πρόεδρος της ΓΣΕΕ».

Διαβάστε επίσης:

Ινστιτούτο Τσίπρα: Διευκρινίσεις για τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – Δεν υποκαθιστά υπάρχοντες θεσμούς

Εισηγητής για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για το 2027 ο Αυτιάς

Κικίλιας για Χίο: Υιοθετεί πλήρως την εκδοχή του Λιμενικού, μιλάει για αιφνίδιο ελιγμό του φουσκωτού – Σφοδρά «πυρά» από την αντιπολίτευση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές εταιρειών

aragtsi oman 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν – ΗΠΑ: Θετική η πορεία των συνομιλιών στο Ομάν, λέει ο Αραγτσί, συζητήσαμε μόνο για πυρηνικά

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στον Βόλο: Συνελήφθη μητέρα για παιδική πορνογραφία

B2026CW00041_web_1600
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η VW στοχεύει να κατασκευάζει την πλειοψηφία των αυτοκινήτων της στην Κίνα, με νέα αρχιτεκτονική έως το 2030

trikala-6345-violanta-2234
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Σουρωτήρι οι σωλήνες στο εργοστάσιο-φέρετρο – Τουλάχιστον σε τρία σημεία η διαρροή προπανίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθετη η διοίκηση της «Βιολάντα»: Ο υπεύθυνος βάρδιας είχε ενημερώσει ότι υπάρχει μία περίεργη μυρωδιά και του έλεγαν να μην ανησυχεί 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:42
foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει σε συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές εταιρειών

aragtsi oman 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν – ΗΠΑ: Θετική η πορεία των συνομιλιών στο Ομάν, λέει ο Αραγτσί, συζητήσαμε μόνο για πυρηνικά

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στον Βόλο: Συνελήφθη μητέρα για παιδική πορνογραφία

1 / 3