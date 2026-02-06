Νέα Αριστερά: «Να παραιτηθεί ο Γιάννης Παναγόπουλος – Η κυβέρνηση δεν μπορεί άλλο να κρύβεται»

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου “Κοινωνική Συμφωνία” για το οποίο είχε εξασφαλίσει τη συναίνεση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ. Με αυτά τα δεδομένα, ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν μπορεί να παραμένει πρόεδρος της ΓΣΕΕ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, με αφορμή την υπόθεση διασπάθισης δημόσιου χρήματος από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μετά το πόρισμα για τη διασπάθιση κονδυλίων κατάρτισης με επίκεντρο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και την παραίτηση της πρώην γενικής γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας απαιτούν από την κυβέρνηση απαντήσεις:

Ποιοι ήταν οι όροι και ποιες οι ακριβείς πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων κατάρτισης ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ που ανατέθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας κατά την περίοδο 2020-2025 και για τα οποία ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ;

Επί πέντε χρόνια δεν είχε υποπέσει στην αντίληψη του Υπουργείου Εργασίας και των ελεγκτικών μηχανισμών του ζήτημα με τη διαχείριση και υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων;

Πώς τοποθετείται για το γεγονός ότι ιδιωτικές εταιρείες που συνδέονται με πολιτικά πρόσωπα στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας φαίνεται να έχουν προνομιακή πρόσβαση στον κρατικό μηχανισμό μέσω αναθέσεων του “επιτελικού κράτους”;

Η Νέα Αριστερά απέναντι στη δυσώδη αυτή υπόθεση παίρνει σαφή θέση: Η κυβέρνηση δεν μπορεί άλλο να κρύβεται.

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου “Κοινωνική Συμφωνία” για το οποίο είχε εξασφαλίσει τη συναίνεση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν μπορεί να παραμένει πρόεδρος της ΓΣΕΕ».

