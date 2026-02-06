search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

06.02.2026 12:54

Εισηγητής για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για το 2027 ο Αυτιάς

06.02.2026 12:54
aftias_new_123

Εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027, ορίστηκε ο Γιώργος Αυτιάς.

Πρόκειται για έναν «κρίσιμο και απαιτητικό φάκελο και έχει καθοριστική σημασία για την Ελλάδα, ενόψει και της έναρξης της Ελληνικής Προεδρίας την ίδια χρονιά», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Για την ανάληψη αυτής της θέσης «εκτιμήθηκε η συστηματική και ενεργή παρουσία του κ. Αυτιά στις εργασίες της Επιτροπής Οικονομικών, οι συνεχείς παρεμβάσεις του σε ακροάσεις με τους Επιτρόπους, καθώς και η κατάθεση ερωτήσεων και προτάσεων προς την Κομισιόν», σημειώνεται.

Ως εισηγητής ο κ. Αυτιάς «καλείται να συνδιαμορφώσει τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Οικονομικών για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό του 2027».

Όπως ενημερώνει, θα εισηγηθεί «σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση του Προϋπολογισμού για τα σύνορα, την άμυνα, τη στέγη, το δημογραφικό, καθώς και τη λήψη μέτρων για τη μείωση της ακρίβειας στο ρεύμα, την οικονομική στήριξη των Περιφερειών και των αγροτών που έχουν πληγεί  από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, την ανάπτυξη  των υποδομών υγείας και παιδείας, τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τη δημιουργία νέου Κοινωνικού Ταμείου και την απορρόφηση των αδιάθετων κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης». Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Αυτιάς έχει οριστεί και εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής για τα σύνορα, τη μετανάστευση και το άσυλο, για την περίοδο 2028-2034.

