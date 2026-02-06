Κικίλιας για Χίο: Υιοθετεί πλήρως την εκδοχή του Λιμενικού, μιλάει για αιφνίδιο ελιγμό του φουσκωτού – Σφοδρά «πυρά» από την αντιπολίτευση

Για «σφοδρή πρόσκρουση» του φουσκωτού που μετέφερε μετανάστες στο στα πλευρά του σκάφους του Λιμενικού, μετά από «αιφνίδια αλλαγή πορείας» έκανε λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της έκτακτης ενημέρωσης για την τραγωδία στη Χίο, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, απαντώντας στις αιχμές της αντιπολίτευσης που επί δύο μέρες ζητούσαν να έρθει στη Βουλή για ενημέρωση, τόνισε, πως δεν θα μπορούσε να έρθει στη Βουλή όσο ήταν ανοιχτή η διαχείριση του θέματος, και πως «η αντικειμενική εικόνα θα ήταν πλημελλής».

Σύμφωνα με τον υπουργό που επικαλέστηκε τις καταγραφές του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού, η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε την πτώση ανθρώπων στη θάλασσα και «θανάσιμους τραυματισμούς».

Ειδικότερα, περιγράφοντας το τραγικό περιστατικό, ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε πως ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο και έγινε «ό,τι λένε οι κανόνες εμπλοκής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλωτό του Λιμενικού κάλεσε το σκάφος του διακινητή να σταματήσει χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση, εκείνο έκανε «επικίνδυνους ελιγμούς», με αποτέλεσμα να υπάρξει «πρόσκρουση στη δεξιά πλευρά του πλωτού του Λιμενικού». «Η σφοδρότατη σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την πτώση στη θάλασσα και την πρόκληση θανάσιμων τραυματισμών», υποστήριξε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σημείωσε ότι τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν καταθέσεις, και πως «αυτές αποτελούν υλικό δικογραφίας, ενώ μόνες αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές και όχι αυτοί που προφασίζονται ότι είναι δικαστές έναντι των δικαστών».

Διαβεβαίωσε πως «δεν πρόκειται να προδικάσω κανένα αποτέλεσμα της ΕΔΕ» που έχει διαταχθεί «πόσο μάλλον της δικαστικής διερεύνησης».

«Δε δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού και ανθρωπιάς από κανέναν»

Στη συνέχεια ο υπουργός Ναυτιλίας, αναφέρθηκε στο έργο των ανθρώπων του Λιμενικού λέγοντας μεταξύ άλλων «τιμούμε τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας διότι υπερασπίζονται σύμφωνα με τους νόμους την πατρίδα μας, γιατί έχουμε νησιά και θαλάσσια σύνορα». Σημείωσε πως οι άνδρες και οι γυναίκες είναι εκεί και δίνουν τη μάχη της φύλαξης των συνόρων καθημερινά και μισθό περί τα 1.000 ευρώ, προσθέτοντας πως «θα τους στηρίζουμε ψυχικά και όπως μπορούμε».

«Μιλάμε γι’ αυτούς τους ανθρώπους με πατριωτισμό, είναι εκεί και δίνουν μάχη για την πατρίδα μας» επανέλαβε, και διεμήνυσε «δε δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού και ανθρωπιάς από κανέναν» προσθέτοντας την αιχμή πως «το εθνικό είναι έτη φωτός πιο σημαντικό από το κομματικό».

Αντίδραση ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: «Συζητάμε για τις δικές σας πολιτικές ευθύνες απαράδεκτη η εργαλειοποίηση του Λιμενικού»

Η αναφορά του στους ανθρώπους του Λιμενικού προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρου Μιχαηλίδη, ο οποίος επέκρινε την επίκληση στο συναίσθημα και ανέφερε πως κανείς δεν καταφέρθηκε κατά των στελεχών του Λιμενικού σώματος, κατά τη συζήτηση στη Βουλή το προηγούμενο διήμερο. «Μακριά από μας ότι επιρρίπτουμε ευθύνες σε στελέχη του λιμενικού είναι πολιτικές οι ευθύνες».

Ομοίως, στη συνέχεια και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, μίλησε για εργαλειοποίηση του Λιμενικού Σώματος από τον υπουργό.

«Απαράδεκτη η εργαλειοποίηση εκ μέρους σας του Λιμενικού Σώματος. Ήρθαμε για να θέσουμε στο μικροσκόπιο τις δικές σας ευθύνες, όχι τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος. Επομένως η τοποθέτηση που κάνατε ήταν χυδαία», ανέφερε.

Μιχαηλίδης: Έγιναν λάθη – Ακολουθήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής;

Ειδικότερα, ο Σταύρος Μιχαηλίδης, κατήγγειλε ότι εφόσον υπήρξαν τέτοιες τραγικές απώλειες «έγιναν λάθη». Ποια είναι τα λάθη και ποιες οι ευθύνες το δείξει η δικαστική έρευνα. Κατήγγειλε επίσης ότι το Εθνικό Σύστημα Θαλάσσιας Επιτήρησης, δεν έχει προχωρήσει καθόλου, με ραντάρ, κάμερες, με άμεση γνώση στο κλάσμα του δευτερολέπτου τι ξεκινάει από τις ακτές, «θα είχαμε και το χρόνο και τον τρόπο του πώς θα το διαχειριστούμε καλύτερα». «Όχι μόνο δεν τα καταφέρατε, χάσατε και τη χρηματοδότηση των 60 εκ ευρώ», είπε. Όσον αφορά το συμβάν, σημείωσε πως όταν εντοπίστηκε το σκάφος εντοπίστηκε το σκάφος «φώναζε ότι βρίσκεται σε απόλυτο κίνδυνο και είχε μπει στα χωρικά μας ύδατα». Οι κανόνες εμπλοκής «λένε όταν έχεις μπροστά σου επικίνδυνο ναυάγιο είσαι από μακριά του, δεν το ενοχλείς».

Έθεσε τέλος το ερώτημα αν θα γίνει ανέλκυση του σκάφους και αν ο κανονισμός 6506/2004 που αναφέρει με λεπτομέρεια τι κάνει οποιαδήποτε χώρα λήφθηκε υπόψη.

Μεϊκόπουλος: «Μας λέτε ότι η σαμπρέλα διεμβόλισε το ατσάλι κι έχασε το ατσάλι»

Ο Αλ. Μεϊκόπουλος, στην κυρίως τοποθέτησή του, σημείωσε ότι η κυβέρνηση περιφέρει παντού την πρώτη ανακοίνωση του Λιμενικού, πριν καν να ολοκληρωθεί η έρευνα για το συμβάν, την ώρα που οι υπουργοί του Μητσοτάκη «κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι παριστάνει τον δικαστή».

Ο αρμόδιος Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε τραγελαφικό το σενάριο που διακινείται ότι το μικρό, υπερφορτωμένο φουσκωτό συγκρούστηκε και διεμβόλισε το υπερσύγχρονο σκάφος του Λιμενικού. «Μας λέτε» είπε, «ότι συγκρούστηκε η σαμπρέλα με το ατσάλι και έχασε το ατσάλι. Και τόνισε ότι το δίλημμα δεν είναι, όπως λέει η ΝΔ, «με τους διακινητές ή με το Λιμενικό» αλλά το αν θα γίνεται σοβαρή διαχείριση τέτοιων περιστατικών με γνώμονα την αξία της ανθρώπινης ζωής.

Χαρακτήρισε «σύμπτωση» το να είναι κλειστές οι κάμερες σε όλα τα παρόμοια περιστατικά (όπως και στην Πύλο) και επισήμανε ότι η κυβερνητική τακτική στοχεύει στη σύγχυση και στην απόκρυψη της αλήθειας.

Παρέπεμψε σχετικώς στην υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Βολουδάκη που δήλωσε σε πρωινή εκπομπή ότι «απ’ ό,τι κατάλαβε άνοιξαν πυρά οι διακινητές και προσπάθησαν να εμποδίσουν το σκάφος του Λιμενικού». Δηλαδή «αυτή είναι η επικοινωνία και η ενημέρωση μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων. Αυτός είναι ο συντονισμός της κυβέρνησης μετά από ένα τέτοιο περιστατικό;», διερωτήθηκε ο Αλ. Μεϊκόπουλος.

Καραθανασόπουλος: Ερωτήματα για τις εντολές στο Λιμενικό και τις κλειστές κάμερες

Από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε πως «δεν είναι άτυχη στιγμή, ούτε τυχαίο συμβάν». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ έθεσε ερωτήματα για το τι εντολές έλαβε το λιμενικό, αν δηλαδή έλαβε εντολές για αποτροπή και επαναπροώθηση, ενάμισι μίλι από τις ακτές ή για διάσωση, ενώ επέμεινε στο αν υπάρχει ή όχι καταγεγραμμένο βιντεοληπτικό υλικό «γιατί διαβάζουμε ότι ήταν κλειστές οι κάμερες». Κατήγγειλε, όπως και προηγούμενοι βουλευτές της αντιπολίτευσης, προσπάθεια για εργαλειοποίηση, “όποιος θέτει ερωτήματα ταυτίζεται με τους λαθρεμπόρους”, είπε. Ακολούθως παρέπεμψε σε «μαρτυρίες ότι οι νεκροί δεν είναι από πνιγμό αλλά από κακώσεις που υπέστησαν».

Ηλιόπουλος: Διέψευσε Κικίλια – Ένταση με την αναφορά περί Κορκονέα

Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο Νάσος Ηλιόπουλος από την Νέα Αριστερά, διέψευσε τον υπουργό που είχε πει νωρίτερα, πως είναι ακόμη σε εξέλιξη η διαδικασία έρευνας και διάσωσης. «Χθες εμείς ήμασταν στη Χίο, χθες το πρωί ο Λιμενάρχης μας είπε ότι δεν υπάρχει καμία διαδικασία έρευνας και διάσωσης, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, άρα δεν είχατε κανένα λόγο χθες να μην είσαστε στην Ολομέλεια». Αρα, συνέχισε, «μάλλον δεν ήρθατε γιατί κρυβόσασταν, και αυτή η διαδικασία δεν είναι ζήτημα δικής σας βούλησης αλλά ζήτημα της πίεσης που ασκήθηκε από την αντιπολίτευση». «Καταλαβαίνω» πρόσθεσε «ότι έχετε τα θέματά σας με τον κ. Πλεύρη και είπατε να τον αφήσετε μόνο του στην πίεση αλλά έπρεπε να έχετε έρθει στην Ολομέλεια».

Επικαλέστηκε μαρτυρίες των υγειονομικών, οι οποίοι «μας είπαν ότι τα τραύματα που αντιμετώπισαν δεν είναι τραύματα που συνάδουν με την επίσημη εκδοχή που ακούγεται αυτή τη στιγμή».

Απαντώντας εμμέσως και στις χθεσινες αναφορές Γεωργιάδη σημείωσε «μιλήσαμε με τραυματίες παρουσία μεταφραστή που μας έδωσε η διοίκηση του νοσοκομείου» και «μας είπε ότι είμασταν λίγα «λίγα λεπτά από τις ελληνικές ακτές, χωρίς μεγάλη ταχύτητα» το σκάφος του Λιμενικού δεν έκανε σήμα στο πλοιάριο να σταματήσει. «Ήμασταν οικογένειες και παιδιά. Κανείς δεν ήθελε να πεθάνει και το σκάφος του Λιμενικού μας χτύπησε. Πέρασε από πάνω μας».

