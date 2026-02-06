Άννα Στρατινάκη: Ποια είναι η «αιώνια» γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, που παραιτήθηκε λόγω Παναγόπουλου

Η υπόθεση του σκανδάλου υπεξαίρεσης κονδυλίων για εκπαίδευση και επιμόρφωση, στην οποία εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, έφερε ξανά στο προσκήνιο την Άννα Στρατινάκη, η οποία – λίγο πριν αναλάβει – παραιτήθηκε από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή.

Η παραίτηση ήλθε μετά την αποκάλυψη ότι ο σύζυγός της φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, με το υπουργείο Ανάπτυξης να αναφέρει ότι στην επιστολή παραίτησής της, η Ά. Στρατινάκη επικαλέστηκε «οικογενειακούς λόγους υγείας».

Πριν την παραίτησή της από τη νέα αρχή ελέγχου της αγοράς, η Ά. Στρατινάκη είχε χαρακτηριστεί ως η «αιώνια» γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, καθώς είχε υπηρετήσει στη θέση αυτή από 18/3/2011 έως 17/3/2015 και από 8/7/2019 μέχρι 1/8/2024, αρχικά ως γενική γραμματέας Εργασίας, και στη συνέχεια ως γενική γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων.

Μάλιστα, αυτό τα χέρια της πέρασαν όλες οι ρυθμίσεις για τα εργασιακά κατά την περίοδο της πανδημίας της COVID-19, ενώ μετά τον «ανασχηματισμό» των γενικών γραμματέων, τον Ιούλιο του 2024 μεταπήδησε στο υπουργείο Ανάπτυξης και τη θέση του Συνήγορου του Καταναλωτή.

Κόρη του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Κωνσταντίνου Στρατινάκη, η Άννα Στρατινάκη είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με εξειδίκευση στο εμπορικό και εργατικό δίκαιο. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης είναι υποψήφια διδάκτωρ στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το όνομα της Ά. Στρατινάκη βρισκόταν μεταξύ των προσώπων που φέρονταν να είχαν παρακολουθηθεί από το spyware Predator. Επίσης, το 2021 αρχικά δέχθηκε επίθεση από τον Μένιο Φουρθιώτη για την υπόθεση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ωστόσο στη συνέχεια βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή του και δέχθηκε εγκωμιαστικά σχόλια από τον παρουσιαστή.

