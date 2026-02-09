Τραγική κατάληξη στην Κορινθία – Νεκρή εντοπίστηκε η 73χρονη που αγνοείτο από τις 5 Φεβρουαρίου

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 73χρονης γυναίκας που ήταν αγνοούμενη από τις 5 Φεβρουαρίου στον Άσσο Κορινθίας.

Σύμφωνα με το loutrakiblog.gr, η Βασιλική Καρπερού εντοπίστηκε νεκρή σήμερα, Δευτέρα (9/2), κοντά στο κτήριο του τοπικού συνεταιρισμού.

Η ηλικιωμένη είχε εξαφανιστεί από τις 5 Φεβρουαρίου και η ζωή της, όπως αναφερόταν στο Silver Alert που είχε εκδοθεί, βρισκόταν σε κίνδυνο.

