Τραγική κατάληξη στην Κορινθία – Νεκρή εντοπίστηκε η 73χρονη που αγνοείτο από τις 5 Φεβρουαρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 73χρονης γυναίκας που ήταν αγνοούμενη από τις 5 Φεβρουαρίου στον Άσσο Κορινθίας.
Σύμφωνα με το loutrakiblog.gr, η Βασιλική Καρπερού εντοπίστηκε νεκρή σήμερα, Δευτέρα (9/2), κοντά στο κτήριο του τοπικού συνεταιρισμού.
Η ηλικιωμένη είχε εξαφανιστεί από τις 5 Φεβρουαρίου και η ζωή της, όπως αναφερόταν στο Silver Alert που είχε εκδοθεί, βρισκόταν σε κίνδυνο.
Διαβάστε επίσης:
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων – Εμπλέκεται αστυνομικός με «μισθό» 500 ευρώ – Οι «εγκέφαλοι» και ο τρόπος δράσης (photos/video)
Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα
Υπόθεση Παναγόπουλου: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Οικονομικός Εισαγγελέας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.