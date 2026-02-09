Υπόθεση κατασκοπείας: Στην πυραμίδα του δικτύου η γυναίκα – σκιά, που στρατολόγησε τον σμήναρχο – «Μίλησε» το δεύτερο κινητό

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση κατασκοπείας που ταλανίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις, με τους αξιωματικούς που χειρίζονται το θρίλερ να επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ εντοπίζοντας τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν.

Εκτιμούν μάλιστα ότι το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο σμήναρχος που συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης, αλλά ο άνθρωπος-σκιά, που τον στρατολόγησε και τον έπεισε να πουλήσει κρατικά μυστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το πρόσωπο-κλειδί είναι γυναίκα που δεν έχει σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη στρατολόγηση και καθοδήγηση των εμπλεκομένων.

Γυναίκα – κλειδί στην κορυφή της πυραμίδας

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο κατασκοπείας λειτουργεί με δομή πυραμίδας, με την κορυφή να μην καταλαμβάνεται από τον 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη, αλλά από το πρόσωπο που τον προσέγγισε και τον έπεισε να διαρρεύσει διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να ήταν παρούσα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το 2025 στην Αθήνα, κατά την οποία ο σμήναρχος συναντήθηκε τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. Κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τη γυναίκα μαζί με τον συγκεκριμένο άνδρα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο αν ήταν εκείνη που προσέγγισε αρχικά τον αξιωματικό, αλλά και στο πότε και με ποιον τρόπο ήρθε σε επαφή με τον Κινέζο πράκτορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το επίθετο του φερόμενου Κινέζου κατασκόπου δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό. Οι Αρχές εξετάζουν σε ποιο πρόσωπο κατέληγαν οι απόρρητες πληροφορίες που φέρεται να έστελνε.

Οι συναντήσεις στην Αθήνα και το πρόσωπο – κλειδί

Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους φωτογραφίες από τουλάχιστον δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025 σε κεντρικά καταστήματα της Αθήνας, μεταξύ του 54χρονου σμήναρχου και του Κινέζου πράκτορα.

Σε αμφότερες τις συναντήσεις φέρεται να ήταν παρόν και τρίτο πρόσωπο, ηλικίας περίπου 40 με 45 ετών, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πρόσωπο-κλειδί, με ρόλο μεγαλύτερο ακόμη και από εκείνον του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Κινέζος πράκτορας είχε παραβρεθεί το 2025 σε συνέδριο σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια έκανε σύντομη στάση στην Αθήνα, όπου πραγματοποιήθηκε μία από τις συναντήσεις.

Ανακτήθηκαν σβησμένα αρχεία από το «κρυφό» κινητό

Την ημέρα της αιφνίδιας έρευνας στο γραφείο του σμήναρχου από την ΕΥΠ και το ΓΕΕΘΑ, παρών ήταν και νεαρός αξιωματικός της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ, εξειδικευμένος στην ασφάλεια δικτύων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που κατάφερε να ανακτήσει σβησμένα αρχεία από δεύτερο κινητό τηλέφωνο – «σκιά» μάρκας Samsung, στο οποίο είχε εγκατασταθεί κρυπτογραφημένη εφαρμογή επικοινωνίας.

Οι πληρωμές προς τον σμήναρχο φέρονται να γίνονταν μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής στο δεύτερο κινητό. Τα ποσά κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, ανάλογα με τη σημασία των πληροφοριών που διαβιβάζονταν.

Ενεργός στα social media ο σμήναρχος – Αρθρογραφούσε για την κυβερνοασφάλεια

Το υπηρεσιακό προφίλ του 54χρονου αξιωματικού περιγράφεται ως άψογο. Με 32 χρόνια υπηρεσίας, εξειδίκευση στις επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά συστήματα και την κυβερνοασφάλεια, δήλωνε δημόσια την αγάπη του για την πατρίδα και το επάγγελμά του.

Ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσίευε φωτογραφίες από ταξίδια, συνέδρια και δραστηριότητες σχετικές με την κυβερνοασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, αρθρογραφούσε. Το 2023 είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι «οι κακόβουλοι παράγοντες ζουν ανάμεσά μας – δουλεύουμε μαζί τους», επισημαίνοντας πως οι insiders μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή αν υποτιμηθούν.

Σε άλλο άρθρο του σημείωνε ότι «καθώς οι προηγμένες κυβερνοεπιθέσεις γίνονται πιο συχνές και έντονες, οι δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις προσπαθούν να προετοιμαστούν καλύτερα για τον μετριασμό των κυβερνοαπειλών».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος χαρακτηρίζονται βαρύτατες. Μέχρι την Τρίτη, οπότε και θα οδηγηθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα, κρατείται στο Αεροδικείο.

