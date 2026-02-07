search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026
07.02.2026 21:50

Υπόθεση κατασκοπείας: Οι συναντήσεις του σμήναρχου με τον Κινέζο σύνδεσμό του στην Αθήνα, το «τηλέφωνο – σκιά» και ο τρόπος πληρωμής

07.02.2026 21:50
Ο Έλληνας σμήναρχος, κατηγορούμενος για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, φέρεται να συναντήθηκε με τον Κινέζο πράκτορα στην Αθήνα και να χρησιμοποιούσε ειδικό «τηλέφωνο-σκιά» για επικοινωνία, ενώ λάμβανε χρηματικά εμβάσματα ανάλογα με τη διαβάθμιση των πληροφοριών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ertnews, η επαφή του Σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμό του έγινε σε ιδιωτικό ταξίδι στο Πεκίνο το 2024.

Το ταξίδι ήταν ιδιωτικό, ωστόσο οι στρατιωτικοί οφείλουν να ενημερώνουν τις μονάδες τους. Το γεγονός ότι δεν το είχε κάνει, κίνησε υποψίες και «κλειδώθηκε» – όχι μόνο από την Αθήνα – ως ύποπτος κατασκοπείας.

Ο Κινέζος κατάσκοπος εμφανίστηκε ως επιχειρηματίας στον σμήναρχο και αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του, άρχισε να του ζητάει σταδιακά απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του. Σε μία από τις συναντήσεις στο Πεκίνο, τού έδωσε και το τηλέφωνο-σκιά, με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η πληρωμή γινόταν σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή που είχε στο κινητό-σκιά. Τα εμβάσματα ήταν σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας εντοπίστηκαν στο κινητό του εμβάσματα μηνιαία και τριμηνιαία που κυμαίνονταν από 5 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων, ενώ δεν αποκλείεται να βρεθούν και μεγαλύτερα ποσά όσο προχωράει η έρευνα.

Η συνάντηση στην Αθήνα

Ο Κινέζος κατάσκοπος το 2025 παραβρέθηκε σε συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έκανε μια ενδιάμεση στάση στην Αθήνα για λίγες ώρες όπου συναντήθηκαν οι δύο άνδρες.

Ερευνάται αν σε εκείνη τη συνάντηση το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων τού έδωσε απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.

