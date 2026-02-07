ΕΡΤ: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο ραδιομέγαρο

Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα που προειδοποιούσε για βόμβα στην ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, άγνωστος κάλεσε λίγο πριν τις 19:00 του Σαββάτου στη γραμματεία του ΣΚΑΪ και ανέφερε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, χωρίς να δώσει χρονικό όριο.

Στο ραδιομέγαρο έσπευσαν δυναμεις της ΕΛΑΣ και πραγματοποίησαν έρευνα.

Όπως αποδείχτηκε δεν υπήρχε βόμβα και το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.

