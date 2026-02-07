Αναστάτωση στο Μετρό: Νεαροί τράβηξαν τον μοχλό κινδύνου σε δρομολόγιο προς το Ελληνικό – Εκκενώθηκε ο συρμός

Αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) σε συρμό του Μετρό, όταν νεαρά άτομα ενεργοποίησαν τον μοχλό κινδύνου που βρίσκεται δίπλα στις πόρτες, ενώ το τρένο είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Σύνταγμα με κατεύθυνση προς το Ελληνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας είχε ως αποτέλεσμα ο συρμός να επιβραδύνει, χωρίς να ακινητοποιηθεί μεταξύ σταθμών.

Στη συνέχεια, ο συρμός έφτασε κανονικά στον σταθμό Ακρόπολη, όπου ζητήθηκε από τους επιβάτες να αποβιβαστούν και να συνεχίσουν για τον προορισμό τους με τον επόμενο συρμό.

