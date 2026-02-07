search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 05:21
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.02.2026 20:28

Αναστάτωση στο Μετρό: Νεαροί τράβηξαν τον μοχλό κινδύνου σε δρομολόγιο προς το Ελληνικό – Εκκενώθηκε ο συρμός

07.02.2026 20:28
metro kleisto 77- new

Αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) σε συρμό του Μετρό, όταν νεαρά άτομα ενεργοποίησαν τον μοχλό κινδύνου που βρίσκεται δίπλα στις πόρτες, ενώ το τρένο είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Σύνταγμα με κατεύθυνση προς το Ελληνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας είχε ως αποτέλεσμα ο συρμός να επιβραδύνει, χωρίς να ακινητοποιηθεί μεταξύ σταθμών.

Στη συνέχεια, ο συρμός έφτασε κανονικά στον σταθμό Ακρόπολη, όπου ζητήθηκε από τους επιβάτες να αποβιβαστούν και να συνεχίσουν για τον προορισμό τους με τον επόμενο συρμό.

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

portogalia-zimies-aytokinita
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

kikloforia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

ASTI1
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Γαλάτσι – Επίθεση με μαχαίρι, δύο τραυματίες

diakiniis
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών – Αρνήθηκε πως ήταν ο χειριστής του σκάφους

papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

1 / 3