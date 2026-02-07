Τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ- Στο ραδιομέγαρο δυνάμεις της αστυνομίας

Άγνωστος κάλεσε νωρίτερα στη γραμματεία του ΣΚΑΪ και είπε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Ο άγνωστος δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό όριο.

Στο ραδιομέγαρο έχουν σπεύσει δυναμεις της ΕΛΑΣ.

