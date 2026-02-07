Τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΡΤ- Στο ραδιομέγαρο δυνάμεις της αστυνομίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Άγνωστος κάλεσε νωρίτερα στη γραμματεία του ΣΚΑΪ και είπε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Ο άγνωστος δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό όριο.
Στο ραδιομέγαρο έχουν σπεύσει δυναμεις της ΕΛΑΣ.
Διαβάστε επίσης:
Tραγωδία στη Χίο: Ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή των 6 τραυματισμένων ανήλικων
Διδυμότειχο: Άνοιγμα των θυροφραγμάτων στο Πύθιο – Συναγερμός για υπερχείλιση φραγμάτων στη Βουλγαρία
Υπόθεση κατασκοπείας: Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του την Τρίτη ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.