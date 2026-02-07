Υπόθεση κατασκοπείας: Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του την Τρίτη ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που κατηγορείται για κατασκοπεία, θα απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα την Τρίτη (10/02) και έχει τεθεί υπό κράτηση.

Την Παρασκευή το πρωί είχε οδηγηθεί στην προισταμένη της Εισαγγελίας του Αεροδικείου, ζήτησε και έλαβε προσθεσμία προκειμένου να λάβει γνώση του φακέλου αλλά και των πληροφοριών που χρειάζεται για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, αναμένεται να ομολογήσει κάποιες από τις πράξεις του, αλλά όχι το σύνολο των πράξεων, όπως αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Θα παραδεχτεί μόνο όσα δεν στοιχειοθετούν κακούργημα.

Σε περίπτωση που προφυλακιστεί προβλέπεται να πάει προσωρινά κρατούμενος στην Κόρινθο, όπου φυλακίζονται στρατιωτικοί.

Πώς οδηγήθηκε στη σύλληψη

Όταν οι στρατιωτικές Αρχές και η ΕΥΠ διαπίστωσαν ότι ετοιμαζόταν να αποστείλει μεγάλο όγκο πληροφοριών, προχώρησαν σε αιφνιδιαστική και συντονισμένη επιχείρηση σύλληψης. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε αδήλωτο δεύτερο κινητό τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχε εγκατεστημένο λογισμικό κατασκοπείας και αρχεία που είχαν ήδη αποσταλεί.

Εξειδικευμένος αξιωματικός κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει τη συσκευή σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που –σύμφωνα με πληροφορίες– οδήγησε τον 54χρονο στο να «σπάσει» και να παραδεχθεί την εμπλοκή του.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατηγικής σημασίας, με κίνδυνο σοβαρής βλάβης των εθνικών συμφερόντων. Έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί έως την ερχόμενη Τρίτη και κρατείται στις εγκαταστάσεις της Αερονομίας στον Καρέα.

Οι ποινές που αντιμετωπίζει κυμαίνονται από πολυετή κάθειρξη έως και ισόβια, ενώ προβλέπεται ακόμη και αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας. Με απόφαση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, τέθηκε σε 18μηνη διαθεσιμότητα.

Ο συνήγορός του, Βασίλης Χειρδάρης, δήλωσε ότι ο πελάτης του παραμένει ψύχραιμος και θα τοποθετηθεί αναλυτικά ενώπιον του ανακριτή.

