Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 31χρονο οδηγό μοτοσικλέτας για επικίνδυνη οδήγηση – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο

Χειροπέδες σε 31χρονο οδηγό μοτοσικλέτας πέρασαν, χθες βράδυ, αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο 31χρονος κινούμενος στο κέντρο της πόλης προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα. Στη συνέχεια παραβίασε, κατ’ επανάληψη, ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και άλλους οδηγούς.

