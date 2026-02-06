Η VW στοχεύει να κατασκευάζει την πλειοψηφία των αυτοκινήτων της στην Κίνα, με νέα αρχιτεκτονική έως το 2030

Ο όμιλος Volkswagen σχεδιάζει έως το 2030 να κατασκευάζει τα περισσότερα από τα οχήματα που προσφέρει στην Κίνα, στη νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων Xpeng, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών του ομίλου Volkswagen να ανακτήσει την μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η αρχιτεκτονική αυτή της επιτρέπει να αναπτύσσει αυτοκίνητα έως και 30% ταχύτερα και 40% φθηνότερα σε σύγκριση με τη χρήση της πλατφόρμας MEB που αναπτύχθηκε στη Γερμανία, χάρη στις κεντρικές μονάδες ελέγχου και την αυξημένη εσωτερική παραγωγή εξαρτημάτων, δήλωσαν στελέχη της εταιρείας.

Στόχος της εταιρείας είναι να κατασκευάσει «τα περισσότερα από τα αυτοκίνητά της» στην Κίνα με βάση τη νέα αρχιτεκτονική που βασίζεται σε λογισμικό και ονομάζεται China Electronic Architecture (CEA) έως το 2030, δήλωσε ο Liu Ran, εκπρόσωπος του Volkswagen Group China Technology, κατά τη διάρκεια περιοδείας σε ένα εκτεταμένο κέντρο παραγωγής στο Hefei, στην ανατολική Κίνα, αναφέρει το Reuters.

Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει σκληρό ανταγωνισμό στην Κίνα, χάνοντας την κορυφαία της θέση από τοπικούς ανταγωνιστές όπως η BYD και η Geely, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει νέα μοντέλα – με έξυπνα χαρακτηριστικά – με πολύ ταχύτερο ρυθμό.

Το 2024, η Volkswagen ξεπεράστηκε από την BYD και πέρυσι υποχώρησε στην τρίτη θέση με πτώση 17,4% στις πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου.

Οι εργαζόμενοι στον κόμβο Hefei, ο οποίος περιλαμβάνει ένα εργαστήριο που απασχολεί περίπου 850 μηχανικούς – κυρίως Κινέζους – δήλωσαν ότι τους δόθηκε αυτονομία στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο μιας αλλαγής και εξέφρασαν την ελπίδα ότι η φήμη της Volkswagen στην Κίνα για διασφάλιση ποιότητας και αξιοπιστία θα μπορούσε να της δώσει ένα πλεονέκτημα.

«Έχουμε βελτιστοποιήσει πλήρως το σύστημά μας για να επιταχύνει και να αποδίδει σύμφωνα με την κινεζική ταχύτητα, αλλά και σύμφωνα με τις επιθυμίες των Κινέζων πελατών», δήλωσε ο Finn Cemmasson, ο οποίος ηγείται μιας ομάδας που εργάζεται για την επικύρωση της ενσωμάτωσης της αρχιτεκτονικής με το υλικό εντός του οχήματος.

Η Volkswagen ξεκίνησε την παραγωγή του πρώτου της οχήματος που κατασκευάστηκε στην Κίνα, του ηλεκτρικού SUV με την ονομασία «ID. UNYX 07» που παρουσιάστηκε στην κινέζικη έκθεση στα τέλη του περασμένου έτους και σχεδιάζει να παράγει τέσσερα ακόμη μοντέλα φέτος, δήλωσε η Volkswagen.

Του χρόνου, θα προσθέσει περίπου 10 ακόμη μοντέλα με την ίδια αρχιτεκτονική, με ορισμένα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ανέφερε.

Η συνεργασία της Volkswagen με την κινεζική Xpeng στην αρχιτεκτονική έληξε πέρσι, με την ανάπτυξη να αναλαμβάνεται πλέον από την Volkswagen, δήλωσε ο Cemmasson.

Νέος σχεδιασμός, καινοτόμες τεχνολογίες και γρήγορη ανάπτυξη, η Volkswagen στοχεύει στην ικανοποίηση των αγοραστών στην Κίνα.

Η Volkswagen προχωρά συστηματικά με τη στρατηγική της «στην Κίνα, για την Κίνα». Στόχος είναι η ακόμη στενότερη ευθυγράμμιση με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των αγοραστών στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο και η παροχή μιας πειστικής προσφοράς προϊόντων σε όλα τα σχετικά τμήματα.

Η οικογένεια ID. θα αυξηθεί σε συνολικά 16 μοντέλα έως το 2030. Αυτό περιλαμβάνει πέντε ηλεκτρικά οχήματα από τη νέα υπο-μάρκα ID.UX που θα γιορτάσουν το ντεμπούτο τους στην αγορά έως το 2027. Η Volkswagen εισάγει επίσης ηλεκτρικές εκδόσεις των μοντέλων ICE βήμα προς βήμα και επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της στην Κίνα με νέα, εξαιρετικά αποδοτικά plug-in υβριδικά με ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων. Δώδεκα νέα μοντέλα ICE και έξι υβριδικά θα κάνουν το ντεμπούτο τους έως το 2030. Επιπλέον, η Volkswagen συμπληρώνει τις δοκιμασμένες αρχιτεκτονικές οχημάτων MQB και MEB προσθέτοντας τοπικές πλατφόρμες στην Κίνα – για παράδειγμα, μέσω συνεργασιών όπως η συνεργασία με την Xpeng. Επιπλέον, η Volkswagen China Technology Company (VCTC) με έδρα το Χεφέι αναπτύσσει την πρώτη ηλεκτρική πλατφόρμα του Ομίλου ειδικά για την Κίνα. Τουλάχιστον τέσσερα επιπλέον μοντέλα για την ηλεκτρική κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου πρόκειται να κατασκευαστούν στην Κεντρική Πλατφόρμα της Κίνας (CMP) από το 2026.

Η Volkswagen ενισχύει το οικοσύστημα παραγωγής, ανάπτυξης, προμήθειας και παραγωγής μπαταριών στην Κίνα. Η μάρκα εντείνει επίσης την τοπική προσαρμογή για να επιτύχει σημαντικά μικρότερους κύκλους ανάπτυξης. Σε συνεργασία με την Xpeng, σχεδιάζονται δύο νέα οχήματα μεσαίας κατηγορίας από το 2026.

