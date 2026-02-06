search
06.02.2026
06.02.2026

Το plug-in hybrid οικογενειακό που ισοπέδωσε τον ανταγωνισμό στις πωλήσεις στην Ελλάδα – Κατέχει τις πρώτες δύο θέσεις

06.02.2026
Η αγορά των plug-in hybrid στην Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά όχι οριζόντια. Υπάρχουν κατηγορίες που κινούνται υποτονικά και άλλες που παρουσιάζουν ξεκάθαρο εμπορικό παλμό.

Στα οικογενειακά της C-segment, η εικόνα είναι απολύτως καθαρή. Ένα μοντέλο έχει καταφέρει όχι απλώς να ξεχωρίσει, αλλά να δημιουργήσει και μια ιδιότυπη εσωτερική κυριαρχία, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις των πωλήσεων μέσα από δύο διαφορετικές εκδοχές του ίδιου DNA. Ο λόγος για το Leon σε plug-in hybrid μορφή, τόσο με σήμα Cupra όσο και με σήμα Seat.

Η επιτυχία του Leon PHEV δεν περιορίζεται σε μια απλή πρωτιά. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι οι δύο εκδοχές του μοντέλου βρίσκονται ταυτόχρονα στην κορυφή της κατηγορίας. Το Cupra Leon PHEV ηγείται των ταξινομήσεων με σημαντική διαφορά, ενώ ακριβώς πίσω του ακολουθεί το Seat Leon PHEV, επιβεβαιώνοντας ότι η συνολική πρόταση του μοντέλου λειτουργεί εμπορικά ανεξαρτήτως positioning. Στην πράξη, σχεδόν τα μισά plug-in hybrid οικογενειακά που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα ανήκουν στην οικογένεια Leon. Πρόκειται για ποσοστό κυριαρχίας που σπάνια συναντάς σε τόσο ανταγωνιστική κατηγορία, ειδικά όταν απέναντι βρίσκονται προτάσεις από Audi, Mercedes και Volkswagen.

