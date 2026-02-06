search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 10:47

Η μάρκα που πούλαγε πάνω από 48 αυτοκίνητα τη μέρα για όλο τον Ιανουάριο στην Ελλάδα

06.02.2026 10:47
2026-Toyota-Land-Cruiser-FJ_06-1536×864-1

Η μάρκα που κατάφερε να κινηθεί με ρυθμούς μαζικών πωλήσεων από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2026 δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για το ποιος οδηγεί εμπορικά την ελληνική αγορά.

Ο Ιανουάριος είναι πάντα ένας περίεργος μήνας για την αγορά αυτοκινήτου. Από τη μία κουβαλά την κεκτημένη ταχύτητα του Δεκεμβρίου, από την άλλη λειτουργεί σαν πρόγευση για το πού πάει η χρονιά. Και μέσα σε αυτό το μεταβατικό τοπίο, τα νούμερα έχουν πάντα μεγαλύτερη αξία απ’ ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Φέτος, πίσω από τις συνολικές ταξινομήσεις, ξεχώρισε μια επίδοση που αν τη διαβάσεις ψυχρά στα στατιστικά δεν σου λέει πολλά. Αν όμως τη μεταφράσεις σε καθημερινό ρυθμό αγοράς, αλλάζει εντελώς διάσταση. Μια μάρκα κατάφερε να ταξινομεί πάνω από 48 αυτοκίνητα την ημέρα, για κάθε μία από τις 31 ημέρες του μήνα στην Ελλάδα. Όχι σε επίπεδο καμπάνιας, όχι λόγω ενός λανσαρίσματος, αλλά ως φυσική ροή πωλήσεων. Η μάρκα αυτή ήταν η Toyota, επιβεβαιώνοντας από τον πρώτο μήνα του 2026 ότι η εμπορική της κυριαρχία στην ελληνική αγορά όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά διατηρεί και τον ίδιο ρυθμό έντασης.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

