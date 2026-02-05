search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:18
05.02.2026 17:00

Η Stellantis αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στη παραγωγή των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Peugeot λόγω προβλημάτων στο εργοστάσιο μπαταριών

05.02.2026 17:00
stellantis_0502_1920-1080_new
credit: AP

Η αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στη παραγωγή ορισμένων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων λόγω δυσκολιών που εμφανίστηκαν στην κατασκευή σε έναν από τους κατασκευαστές μπαταριών της εταιρείας, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η παραγωγή των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων Peugeot 3008 και 5008 καθυστερεί έως και οκτώ μήνες, λόγω των προβλημάτων στη παραγωγή μπαταριών μεγάλης αυτονομίας που κατασκευάζονται από την Automotive Cells Co, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Γάλλος κατασκευαστής μπαταριών Automotive Cells Co (ACC) είναι προς το παρόν σε θέση να διαθέσει μόνο περίπου 1.000 μπαταρίες τον μήνα, πολύ κάτω από τον αρχικό στόχο του, σημείωσαν έγκυρες πηγές. Η επιχείρηση έχει φέρει μία ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Κίνα για να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγής και την αποφυγή των υψηλών επιπέδων αποβλήτων. Η ACC εξετάζει επιλογές για να βοηθήσει στη μείωση του κόστους στη Γαλλία ως τρόπο μείωσης του οικονομικού αντίκτυπου από τα προβλήματα στην κατασκευή, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

«Η αύξηση της παραγωγής είναι δύσκολη, αλλά μαθαίνουμε κάθε μέρα και κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας», δήλωσε ο ΓΓ της ACC, Matthieu Hubert, μέσω email απαντώντας σε ερωτήσεις του Bloomberg, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα προβλήματα της ACC αντικατοπτρίζουν ευρύτερες δυσκολίες στην Ευρώπη, η οποία αγωνίζεται να δημιουργήσει μία εγχώρια βιομηχανία μπαταριών για να σπάσει τον ασφυκτικό έλεγχο της Κίνας στα ηλεκτρικά οχήματα. Αρκετά εργοστάσια μπαταριών έχουν καθυστερήσει ή ακυρωθεί, συμπεριλαμβανομένης της κατάρρευσης της Northvolt AB, της σουηδικής νεοσύστατης εταιρείας, οι υποστηρικτές της οποίας περιελάμβαναν τη Volkswagen AG και τη BMW AG.

Η ACC είναι μία κοινοπραξία μεταξύ της Stellantis, της Mercedes-Benz Group AG και της Total Energies SE. Το εργοστάσιο μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων στο Billy-Berclau, κοντά στη Λιλ, εγκαινιάστηκε με μεγαλοπρέπεια το 2023, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου του γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, για την ενίσχυση μίας βιομηχανίας μπαταριών στη βόρεια Γαλλία.

Οι καθυστερήσεις έρχονται καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa, διεξάγει μία αναθεώρηση των δραστηριοτήτων του ομίλου. Ήδη έχει καταργήσει διάφορα ηλεκτρικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου του φορτηγού RAM 1500, και καταργεί σταδιακά τις plug-in υβριδικές εκδόσεις μοντέλων Jeep και Chrysler στη Βόρεια Αμερική.

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:16
