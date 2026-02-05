search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 17:29
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2026 11:23

Η value for money μάρκα που ξεπέρασε τα 1 εκατ. αυτοκίνητα σε παραγωγή – Στην Ελλάδα ξεκινά από 17.950 ευρώ

05.02.2026 11:23
skoda-auto-steps-up-production-in-2025_bd360a38

Αύξηση παραγωγής, ενίσχυση της ηλεκτρικής γκάμας και επέκταση σε νέες αγορές σηματοδοτούν μια από τις πιο δυνατές χρονιές της

Η Skoda Auto κατέγραψε το 2025 μια από τις σημαντικότερες χρονιές της σύγχρονης ιστορίας της, ξεπερνώντας εκ νέου το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου παραγόμενων αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση της μάρκας τα τελευταία έξι χρόνια, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα μιας συνδυαστικής στρατηγικής που βασίζεται στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην καλύτερη αξιοποίηση των εργοστασίων και στην ενίσχυση της παρουσίας της στην ηλεκτροκίνηση.

Η συνολική παραγωγή ξεπέρασε τα 1,06 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας διψήφια αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη το ασταθές περιβάλλον της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, με πιέσεις στο κόστος, ανακατατάξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και έντονο ανταγωνισμό, ειδικά στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Το υβριδικό supermini που ξεπούλησε τον Ιανουάριο στην Ελλάδα – Ήταν No1

Με τράκαραν και έφυγαν: Τι πρέπει να κάνω;

Παρουσιάστηκε στην Ελλάδα το ολοκαίνουριο plug in Geely Starray EM-i (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και στο εργοστάσιο του Τζιωρτζιώτη – Κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές

KIKILIAS_0302_1460-820_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή ο Κικίλιας την Παρασκευή μετά το αίτημα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση γύρω από την τραγωδία της Χίου

giannis panagopoulos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για υπόθεση Παναγόπουλου: Συνδικαλιστική μαφία στην ηγεσία της ΓΣΕΕ

PLYMMIRES
ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστές την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας οι σχολικές μονάδες στον Πύργο

voak
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Μια γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 17:29
violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και στο εργοστάσιο του Τζιωρτζιώτη – Κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές

KIKILIAS_0302_1460-820_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή ο Κικίλιας την Παρασκευή μετά το αίτημα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση γύρω από την τραγωδία της Χίου

giannis panagopoulos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για υπόθεση Παναγόπουλου: Συνδικαλιστική μαφία στην ηγεσία της ΓΣΕΕ

1 / 3