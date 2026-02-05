Η value for money μάρκα που ξεπέρασε τα 1 εκατ. αυτοκίνητα σε παραγωγή – Στην Ελλάδα ξεκινά από 17.950 ευρώ

Αύξηση παραγωγής, ενίσχυση της ηλεκτρικής γκάμας και επέκταση σε νέες αγορές σηματοδοτούν μια από τις πιο δυνατές χρονιές της

Η Skoda Auto κατέγραψε το 2025 μια από τις σημαντικότερες χρονιές της σύγχρονης ιστορίας της, ξεπερνώντας εκ νέου το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου παραγόμενων αυτοκινήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση της μάρκας τα τελευταία έξι χρόνια, η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα μιας συνδυαστικής στρατηγικής που βασίζεται στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην καλύτερη αξιοποίηση των εργοστασίων και στην ενίσχυση της παρουσίας της στην ηλεκτροκίνηση.

Η συνολική παραγωγή ξεπέρασε τα 1,06 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας διψήφια αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη το ασταθές περιβάλλον της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, με πιέσεις στο κόστος, ανακατατάξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και έντονο ανταγωνισμό, ειδικά στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης.

