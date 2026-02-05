search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

05.02.2026 11:13

Το υβριδικό supermini που ξεπούλησε τον Ιανουάριο στην Ελλάδα – Ήταν No1

05.02.2026 11:13
Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι, όσο κι αν αλλάζουν οι τάσεις, υπάρχει μια κατηγορία που παραμένει σταθερά ο πυρήνας των πωλήσεων. Τα supermini.

Τα αυτοκίνητα που καλούνται να παίξουν τον ρόλο του καθημερινού «εργαλείου», να κινηθούν άνετα στην πόλη, να ταξιδέψουν χωρίς συμβιβασμούς και ταυτόχρονα να διατηρούν χαμηλό κόστος χρήσης. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπου η εξηλεκτρισμένη τεχνολογία αρχίζει να γίνεται κανόνας και όχι εξαίρεση, ένα υβριδικό supermini κατάφερε να ξεχωρίσει από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2026. Όχι απλώς με καλή παρουσία, αλλά κατακτώντας την κορυφή των ταξινομήσεων της κατηγορίας τον Ιανουάριο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που χτίζει σταθερά τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά. 

Το μοντέλο που βρέθηκε στο Νο1 δεν ήταν άλλο από το Opel Corsa Hybrid, συνεχίζοντας μια εμπορική πορεία που δείχνει ότι έχει βρει ακριβώς το σημείο ισορροπίας που ζητά ο Έλληνας αγοραστής σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

