Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ελέγχου των οχημάτων προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθιστώντας υποχρεωτική την ετήσια μετάβαση όλων των οδηγών σε Δημόσια ή Ιδιωτικά ΚΤΕΟ για την έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ).

Με το νέο νομοσχέδιο, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, καταργείται οριστικά η δυνατότητα έκδοσης ΚΕΚ από συνεργεία επισκευής. Έτσι, μετά τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας κάθε οχήματος, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει πλέον μία φορά τον χρόνο να επισκέπτονται αποκλειστικά ΚΤΕΟ για τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων.

Το κόστος της νέας διαδικασίας εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 10 έως 12 ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του τέλους ενός πλήρους τεχνικού ελέγχου. Οι ήδη εκδοθείσες Κάρτες από συνεργεία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η αλλαγή αποσκοπεί αφενός στον αυστηρότερο έλεγχο των εκπομπών ρύπων και αφετέρου στη συστηματική καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα παραποίησης οδομέτρων και να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών.

Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται και από σαφές πλέγμα κυρώσεων. Η έλλειψη ΚΕΚ επισύρει πρόστιμα από 30 έως 350 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, όπου το όχημα δεν πληροί τα όρια εκπομπών, προβλέπεται ακόμη και αφαίρεση διπλώματος έως 70 ημέρες, καθώς και δέσμευση των στοιχείων κυκλοφορίας μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Με τις αλλαγές αυτές, η ετήσια επίσκεψη στο ΚΤΕΟ μετατρέπεται πλέον σε σταθερή υποχρέωση για όλους τους οδηγούς, με το Υπουργείο να επενδύει στον έλεγχο, την ασφάλεια και τη διαφάνεια της κυκλοφορίας.

Πηγή: alfavita.gr

Διαβάστε επίσης:

Η VW στοχεύει να κατασκευάζει την πλειοψηφία των αυτοκινήτων της στην Κίνα, με νέα αρχιτεκτονική έως το 2030

Το plug-in hybrid οικογενειακό που ισοπέδωσε τον ανταγωνισμό στις πωλήσεις στην Ελλάδα – Κατέχει τις πρώτες δύο θέσεις

Η μάρκα που πούλαγε πάνω από 48 αυτοκίνητα τη μέρα για όλο τον Ιανουάριο στην Ελλάδα