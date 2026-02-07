Κλειστή η Πατρών – Τριπόλεως λόγω καθίζησης

Κλειστή επ’ αόριστον είναι πλέον η Εθνική Οδός Πατρών – Τριπόλεως στο ύψος της Δίβρης (Χάνι Θεοφάνη).

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα apohxos.gr, Ο δρόμος «βούλιαξε» στην κυριολεξία αφού το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο έχει υποχωρήσει σε ύψος άνω του ενός μέτρου σε μεγάλο μήκος.

Τα πρώτα σημάδια της καθίζησης εμφανίστηκαν χθες Παρασκευή και μέσα στην νύχτα, το ρήγμα μεγάλωσε.

Αποτέλεσμα είναι η οδική σύνδεση προς την Πάτρα να είναι αδύνατη ενώ και η πρόσβαση στην περιοχή της Δίβρης απαιτεί παρακάμψεις πολλών χιλιομέτρων.

