«Είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο και μάθαινε κινέζικα», λέει συγγενής του 54χρονου σμήναρχου της Π.Α. που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ταξίδι στο Πεκίνο είχε πάει πριν από περίπου έναν χρόνο ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία.

Αυτό τουλάχιστον αποκάλυψαν συγγενείς του, που μίλησαν στο «Πρώτο Θέμα», και επισήμαναν πως ήταν ενθουσιασμένος με την τεχνολογία της Κίνας.

«Δεν μπορούμε ακόμη και τώρα να το πιστέψουμε. Πάντα ήταν ένας απλός, προσιτός και ταπεινός άνθρωπος. Ζούσε μια φυσιολογική ζωή και ήταν πολύ κοινωνικός. Με τη σύζυγό του έκαναν αρκετά ταξίδια. Δεν του έλειπε κάτι. Στην καθημερινότητά του όμως ήταν πολύ απλός. Δεν τον ενδιέφεραν οι πολυτέλειες. Ντυνόταν πολύ απλά. Του άρεσε να μαζεύει μανιτάρια στο δάσος, να ψαρεύει και να μαγειρεύει. Είναι τόσο μεγάλη η έκπληξή μας που αναρωτιόμαστε αν υπήρχε κάποια απειλή ή αν κάποιος τον έμπλεξε», ανέφερε χαρακτηριστικά συγγενικό του πρόσωπο.

«Κάποια στιγμή πριν από αρκετό καιρό, πάνω από έναν χρόνο μας είπε ότι θα πάει ένα ταξίδι στο Πεκίνο μόνος του. Ξαφνιαστήκαμε και τον ρωτήσαμε “τι δουλειά έχεις να πας στο Πεκίνο;”. Γενικά όμως ήταν ενθουσιασμένος με την Κίνα και την τεχνολογία της. Μάλιστα, τα τελευταία δύο χρόνια μάθαινε κινεζικά. Πιστεύαμε ότι το κάνει για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του γιατί είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος», υποστήριξε.

Η πρόσβαση σε απόρρητο νατοϊκό ιστότοπο

Ο έμπειρος αξιωματικός υπηρετούσε από τον Ιούλιο του 2025 ως διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και διέθετε ιδιαίτερα «δυνατό» βιογραφικό, πολυετή υπηρεσιακή εμπειρία και υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση, έχοντας τοποθετηθεί σε καίριες και απολύτως κομβικές θέσεις.

Τον Οκτώβριο του 2025 ξεκίνησε η έρευνα και η παρακολούθησή του από ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η CIA διαπίστωσε μετά από πληροφορία που έλαβε ότι το Πεκίνο είχε πρόσβαση σε απόρρητα νατοϊκά αρχεία που σχετίζονταν και με την Ελλάδα.

Αμέσως ενημέρωσε την ΕΥΠ για τη διαρροή των ευαίσθητων πληροφορίων, η οποία σε συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες διερεύνησαν ποιοι έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη απόρρητη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ.

Ο 54χρονος σμήναρχος ήταν μεταξύ των ελάχιστων αξιωματικών στην Ελλάδα που λόγω θέσης είχε πρόσβαση στον απόρρητο νατοϊκό ιστότοπο. Φέρεται μάλιστα να εισερχόταν σε αυτόν με ασυνήθιστα, μεγάλη συχνότητα.

Ο 54χρονος φέρεται να διακινούσε, διαδικτυακά, αρχεία μεγάλου όγκου ενώ καθοριστικό ρόλο στη σύλληψή του έπαιξαν και τα ψηφιακά ίχνη που άφηνε το κρυπτογραφημένο λογισμικό που του είχαν παραχωρήσει για να στέλνει τις πληροφορίες και τα αρχεία στο εξωτερικό. Ίχνη που εντόπισε η ΕΥΠ και βρήκε ότι συνδέονταν με το γραφείο του σμήναρχου.

Ερευνάται και δεύτερο πρόσωπο και δύο απόστρατοι

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤΝews, στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκεται ακόμα ένα πρόσωπο «κλειδί» καθώς και δύο απόστρατοι.

Ειδικότερα, ο 54χρονος συνδέεται με ακόμα ένα πρόσωπο, το οποίο έχουν στοχοποιήσει οι Αρχές. Τόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όσο και η Διοίκηση Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προσπαθούν να σκιαγραφήσουν το προφίλ του για να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις.

Επίσης, έχουν μπει στο στόχαστρο των ερευνών δύο ακόμα απόστρατοι, οι οποίοι διατηρούν ανοιχτούς διαύλους με την Κίνα και με παρόμοιους συνδέσμους σαν αυτούς που είχε ο 54χρονος σμήναρχος. Οι Αρχές κινούνται προσεκτικά ώστε να στοιχειοθετήσουν όλο το κατηγορητήριο, εφόσον αυτό υπάρξει και να προχωρήσουν σε σύλληψη, όπως έκαναν και στην περίπτωση του σμήναρχος.

