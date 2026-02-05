Ανακοίνωση – σοκ από το ΓΕΕΘΑ: Συνελήφθη στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων για κατασκοπεία

Στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές για υπόθεση κατασκοπείας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναφέρεται, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες και παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου. , ενώ υπογραμμίζεται ότι είχαν εντοπιστεί σαφείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, κατά τα προβλεπόμενα στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.

Αναλυτικά, το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε ότι «την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

