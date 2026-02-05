Μπουρνάζι: Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού έξω από νυχτερινό μαγαζί

Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/2) στο Μπουρνάζι.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν μικρής έκτασης ζημιές στην είσοδο και στην τοιχοποιία της επιχείρησης.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό στις 8 το πρωί όταν πήγε στην επιχείρησή του ο ιδιοκτήτης, ο οποίος στη συνέχεια είδε από τις κάμερες ασφαλείας τι είχε συμβεί και κάλεσε την αστυνομία.

Κατά πληροφορίες, για το περιστατικό κανείς εκ των κατοίκων της περιοχής δεν αντιλήφθηκε κάτι σχετικό.

