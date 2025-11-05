Περιστέρι: Έκρηξη έξω από το κλαμπ στο Μπουρνάζι, στο σημείο που έπεσε νεκρός 37χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κλαμπ στο Περιστέρι.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η έκρηξη στο Περιστέρι σημειώθηκε σε κλαμπ στην πλατεία του Μπουρναζίου, όπου πριν από λίγες μέρες ένας 37χρονος Βούλγαρος είχε πέσει νεκρός μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Αυτή τη φορά περίπου στις 4 τα ξημερώματα οι άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό μπροστά από το νυχτερινό κέντρο. Λίγη ώρα αργότερα ο μηχανισμός εξερράγη με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες, ενώ κατά τις πρώτες εκτιμήσεις τα δύο περιστατικά δεν συνδέονται.

