ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 09:41
05.11.2025 07:21

Περιστέρι: Έκρηξη έξω από το κλαμπ στο Μπουρνάζι, στο σημείο που έπεσε νεκρός 37χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

05.11.2025 07:21
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε κλαμπ στο Περιστέρι.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η έκρηξη στο Περιστέρι σημειώθηκε σε κλαμπ στην πλατεία του Μπουρναζίου, όπου πριν από λίγες μέρες ένας 37χρονος Βούλγαρος είχε πέσει νεκρός μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Αυτή τη φορά περίπου στις 4 τα ξημερώματα οι άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό μπροστά από το νυχτερινό κέντρο. Λίγη ώρα αργότερα ο μηχανισμός εξερράγη με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες, ενώ κατά τις πρώτες εκτιμήσεις τα δύο περιστατικά δεν συνδέονται. 

mandani new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Πως ο 34χρονος μουσουλμάνος σοσιαλιστής νίκησε τον Τραμπ αλλά και το στάτους κβο του κόμματός του

elena-kremlidou-new
LIFESTYLE

Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για το revenge porn: «Οι φωτογραφίες δεν θα κατέβουν – Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει για πάντα» (Video)

mice_prisma_electronics_new
BUSINESS

Ο πρώτος ελληνικός νανοδορυφόρος στο διάστημα από την Prisma Electronics – Οι εφαρμογές στη ναυτιλία

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 26χρονος σε διαμέρισμα Airbnb – Το όπλο, τα ναρκωτικά και οι πρώτες εκτιμήσεις

plhmmyra_ethnikiodos
ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρισε η ΕΟ Αθηνών–Λαμίας, έκλεισε η ανατολική είσοδος του Αγίου Κωνσταντίνου (video)

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

