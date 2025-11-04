search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

04.11.2025 19:04

Ανοίγουν τα σχολεία την Τετάρτη στο Ζαρό, με τηλεκπαίδευση στα Βορίζια έως την Παρασκευή

Ανοίγουν αύριο το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο Ζαρού, ενώ η εκ νέου λειτουργία του δημοτικού και του νηπιαγωγείου στα Βορίζια θα γίνει εξ αποστάσεως, μέσω τηλεκπαίδευσης, με τους μαθητές να επανέρχονται στις τάξεις τους την προσεχή Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. Τα παραπάνω έγιναν γνωστά νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, από το υπουργείο Παιδείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στα σχολεία των Βοριζίων και του Ζαρού η ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμέωνν παιδοψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Αναλυτικότερα, την ομάδα θα απαρτίζουν τέσσερις ειδικοί παιδοψυχολόγοι από την Αθήνα και τέσσερις κοινωνικοί λειτουργοί του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτοί ορίστηκαν από την πρόεδρο του τμήματος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Παπαδάκη, σε συνεργασία με τον πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ, Νικόλαο Κατσαράκη.

Οι ειδικοί επιστήμονες θα παρέχουν ψυχολογική πρώτη βοήθεια (Psychological First Aid), ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σημειώνεται, ότι οι αποφάσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων στις δυο περιοχές, ελήφθησαν σε συνεννόηση με τα στελέχη της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και τον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη. 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί, ότι νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη συμμετοχή όλων των στελεχών των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Α΄θμιας, Β΄θμιας, ΠΥΣΠΕ, ΚΕΔΑΣΥ).

