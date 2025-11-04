search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 18:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 15:56

Βορίζια: Κλειστά τα σχολεία μέχρι και την Παρασκευή υπό τον φόβο νέων αιματηρών επεισοδίων

04.11.2025 15:56
vorizia

Κλειστά θα παραμείνουν τελικά τα σχολεία στα Βορίζια Ηρακλείου μέχρι και την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού. 

Μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς, και υπό τον φόβο νέων αιματηρών επεισοδίων, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση. 

Η ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού

«Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι έπειτα από επικοινωνία του Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγόρη, με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων».

Υπενθυμίζεται ότι τα σχολεία στα Βορίζια παρέμειναν κλειστά και εχθές, Δευτέρα 3/11, αλλά και σήμερα, Τρίτη 4/11.

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ανιχνευτή μετάλλων και έρευνες για εκρηκτικά, η κηδεία της 56χρονης – Βουβός θρήνος

Επιδείνωση καιρού: Οδηγίες στους πολίτες ενόψει της κακοκαιρίας από την Πολιτική Προστασία

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του επειδή δεν του έδωσαν χρήματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tasoulas gkilfoil 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της συνάντησης Τασούλα – Γκιλφόιλ: Αυθόρμητη και ενημερωμένη, σχολίασε ο ΠτΔ

kim kardashian
LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Απέτυχε σε εξέταση στη νομική και κατηγορεί το… ChatGPT 

albaneze joy division
ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική θύελλα στην Αυστραλία για ένα… μπλουζάκι των Joy Division

vorizia-232
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδίδονται οι τρεις καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια

polygon_exterior_exclusive
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Peugeot αποκαλύπτει την πρώτη φωτογραφία του νέου της πρωτότυπου, του Peugeot Polygon Concept

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»- Ποιους αφορά, καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 18:17
tasoulas gkilfoil 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της συνάντησης Τασούλα – Γκιλφόιλ: Αυθόρμητη και ενημερωμένη, σχολίασε ο ΠτΔ

kim kardashian
LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Απέτυχε σε εξέταση στη νομική και κατηγορεί το… ChatGPT 

albaneze joy division
ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική θύελλα στην Αυστραλία για ένα… μπλουζάκι των Joy Division

1 / 3