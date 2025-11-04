Βορίζια: Κλειστά τα σχολεία μέχρι και την Παρασκευή υπό τον φόβο νέων αιματηρών επεισοδίων

Κλειστά θα παραμείνουν τελικά τα σχολεία στα Βορίζια Ηρακλείου μέχρι και την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού.

Μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς, και υπό τον φόβο νέων αιματηρών επεισοδίων, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού

«Ο Δήμος Φαιστού ενημερώνει ότι έπειτα από επικοινωνία του Δημάρχου κ. Νικολιδάκη Γρηγόρη, με ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Η απόφαση ελήφθη για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία των εν λόγω σχολικών μονάδων».

Υπενθυμίζεται ότι τα σχολεία στα Βορίζια παρέμειναν κλειστά και εχθές, Δευτέρα 3/11, αλλά και σήμερα, Τρίτη 4/11.

