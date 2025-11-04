Βορίζια: Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ανιχνευτή μετάλλων και έρευνες για εκρηκτικά, η κηδεία της 56χρονης – Βουβός θρήνος

Μέτρα που περιλαμβάνουν ανιχνευτή μετάλλων, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα εισόδου οπλισμένων ατόμων, τελέστηκε στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια .



Είχε προηγηθεί και έρευνα με σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών, τόσο στον προαύλιο χώρο όσο και το εσωτερικό της εκκλησίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί χωρίς απρόοπτα, όπως κι έγινε.

Στον ουρανό του Αλικιανού πετούσε drone της αστυνομίας, ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακός έλεγχος κατά τη διάρκεια της τελετής.

Οι συγγενείς της γυναίκας ντυμένοι στα μαύρα, αποχαιρέτησαν την 56χρονη που εργαζόταν ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων.

Σιωπηλός και προβληματισμένος ο κόσμος που συνόδευσε στην τελευταία της κατοικία την 56χρονη, η οποία ήταν μητέρα δύο νέων, ενώ πριν μερικά χρόνια είχε χάσει και το σύζυγο της. Κυρίως συγγενείς από την οικογένεια της 56χρονης,τη συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία στο κοιμητήριο Αλικιανού.

Οι συγγενείς ζητούν να σταματήσει ο κύκλος του αίματος και να μπει ένα τέλος σε μια βεντέτα που συγκλονίζει ολόκληρη την Κρήτη.

Στο μήνυμά του ο ιερέας τόνισε, μεταξύ άλλων: «Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει. Μόνο όταν αφήσουμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας θα πάψει ο τόπος μας να θρηνεί νεκρούς».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το πέρας της κηδείας, η κουμπάρα της 56χρονης είπε: «Ήταν μια πάρα πολύ καλή κοπέλα, καλή υπάλληλος στη δουλειά της, καλή μάνα. Ήσυχη, πήγε άδικα. Είχε φύγει από τα Βορίζια και είχε έρθει εδώ μόλις τελείωσε τις σπουδές της, διορίστηκε εδώ στο νοσοκομείο μας, παντρεύτηκε εδώ στο χωριό», προσθέτοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με τις αντιπαραθέσεις στα Βορίζια.

Για μία ήσυχη και καλοσυνάτη γυναίκα μίλησαν άνθρωποι που τη γνώριζαν τόσο από το χωριό όσο και από το νοσοκομείο Χανίων, όπου υπηρετούσε ως νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Κλονισμένη η κοινωνία και από το γεγονός ότι η 56χρονη βρέθηκε στο χωριό της τα Βορίζια, από όπου έφυγε σε ηλικία 20 ετών, για να παραστεί σε μνημόσυνο του πατέρα της.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, «πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη και κλόνισε την Κρήτη και τη χώρα… Μόνο καλά λόγια για την αδικοχαμένη γυναίκα από όλους… Πρέπει να καταθέσουμε την αντίθεση μας σε κάθε μορφή βίας, οπλοφορίας και οφείλουμε, ως τοπικές κοινωνίες και αυτοδιοίκηση να πράξουμε κάθε δυνατό για την εξάλειψη του φαινομένου».

Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο του Αλικιανού, δίπλα στον σύζυγό της, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από δύο χρόνια.

Η σορός της άτυχης γυναίκας έφτασε στην εκκλησία λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, με πλήθος κόσμου να έχει ήδη συγκεντρωθεί για να της πει το τελευταίο αντίο.

Το χωριό Αλικιανός ήταν φρούριο, λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας και αστυνομικοί ήταν σε όλους τους δρόμους γύρω από την εκκλησία ώστε να αποφευχθούν νέα επεισόδια βίας.

Σταύρος Αρναουτάκης: Κοινή δράση για να μπει τέλος στον κύκλο βίας

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, αφού εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των νεκρών της τραγωδίας στα Βορίζια, υπογράμμισε πως η Κρήτη προασπίζει τις αξίες της με ψυχραιμία, σεβασμό και ενότητα. Επεσήμανε πως είναι ώρα για κοινή δράση απέναντι στη βία και τόνισε την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση θεσμών και κοινωνίας.

«Όταν μια κοινωνία δοκιμάζεται και βυθίζεται στο πένθος, τον φόβο και τον σπαραγμό, τότε η ώρα για δράση και πρωτοβουλίες είναι αναγκαία. Η αποστροφή μας σε κάθε μορφής βίας είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Η παρέμβασή μας είναι περισσότερο αναγκαία στη ρίζα του “κακού”: στην πρόληψη, στον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών, στην καταπολέμηση της οπλοκατοχής, στη συστράτευση για την εξάλειψη κάθε παραβατικής συμπεριφοράς. Το κράτος, η Εκκλησία, οι εκπρόσωποι της Κρήτης στο Κοινοβούλιο, η περιφέρεια και οι δήμοι, οι φορείς κάθε περιοχής, ο καθένας και η καθεμιά που μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια για το οριστικό τέλος στον κύκλο αίματος και βίας, οφείλουμε να κινηθούμε γρήγορα και αποφασιστικά. Η ιστορία της Κρήτης είναι ταυτισμένη με την αξιοπρέπεια, την ανθρωπιά, το φιλότιμο και την αλληλεγγύη. Αυτές τις αξίες πρέπει να προασπίσουμε. Με ψυχραιμία, σεβασμό και ενότητα, στεκόμαστε δίπλα σε μια κοινωνία που θρηνεί. Κάθε τοπική κοινωνία που βιώνει μια τραγωδία χρειάζεται τη στήριξη της οργανωμένης πολιτείας. Το οφείλουμε στον τόπο μας. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Είναι ώρα για κοινή δράση».

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε με ψαροντούφεκο τους γονείς του επειδή δεν του έδωσαν χρήματα

Θεσσαλονίκη: Λογάριαζε χωρίς το… GPS – Ένοχος για κλοπή ένας 64χρονος

Οπαδική βία: Στις 7 οι συλλήψεις για την δολοφονία του 23χρονου στη Χαλκίδα – Άρης Καμπανός: «Η κοινωνία φωνάζει “ως εδώ”»