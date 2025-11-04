Θεσσαλονίκη: Λογάριαζε χωρίς το… GPS – Ένοχος για κλοπή ένας 64χρονος

Ένας 64χρονος στη Θεσσαλονίκη φέρεται να έκλεψε μία κουκούλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο και να τη χρησιμοποίησε ως σκέπαστρο για τα σκυλιά του, αλλά δεν λογάριαζε ότι θα τον πρόδιδε η συσκευή εντοπισμού (gps) με την οποία ήταν εφοδιασμένο το συγκεκριμένο αξεσουάρ.

Ο 64χρονος μετά τη σύλληψή του παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο για κλοπή και καταδικάστηκε σε 6μηνη φυλάκιση, ποινή η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ/ημερησίως, και επιπλέον σε χρηματική ποινή 500 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης της κουκούλας κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ενημερώθηκε για την κλοπή όταν έλαβε ειδοποίηση από την εφαρμογή gps στο κινητό του τηλέφωνο.

«Εκείνη τη στιγμή κοιμόμουν κι αφού βεβαιώθηκα για την κλοπή, κάλεσα την αστυνομία», είπε και πρόσθεσε: «Το στίγμα του gps μας οδήγησε σε μία μάντρα, όπου καταφέραμε να μπούμε την επόμενη μέρα και τότε έγινε η σύλληψη».

Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη, υποστηρίζοντας ότι βρήκε την κουκούλα δίπλα σε κάδους απορριμμάτων. «Δεν θα γινόμουν ρεζίλι για να κλέψω μια κουκούλα από αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι μου. Την βρήκα κοντά στα σκουπίδια και μετά έφυγα για να ταΐσω τα ζώα μου», είπε ο ίδιος, δηλώνοντας πως είναι επιχειρηματίας.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΤΑ: Στέλνουν καρκινοπαθή υπάλληλο από το Περιστέρι στο Κορωπί – «Ασφυξία» στο κατάστημα Περιστερίου, θα εξυπηρετεί 3 Δήμους

Δίκη για θάνατο Βαλυράκη: Δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία

Hellenic Train: Η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίζεται – Intercity ακινητοποιήθηκε δις και είχε 143 λεπτά καθυστέρηση