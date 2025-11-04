ΕΛΤΑ: Στέλνουν καρκινοπαθή υπάλληλο από το Περιστέρι στο Κορωπί – «Ασφυξία» στο κατάστημα Περιστερίου, θα εξυπηρετεί 3 Δήμους

Η απόφαση για κλείσιμο σε 33 καταστήματα των ΕΛΤΑ φέρνουν τεράστια προβλήματα τόσο στους πολίτες, όσο και σε υπαλλήλους.

Λόγω της μείωσης των καταστημάτων, γίνονται και μετακινήσεις υπαλλήλων. Στο Περιστέρι όμως, δίχως καμία εξήγηση, αποφάσισαν να μετακινήσουν καρκινοπαθή υπάλληλο στο κατάστημα του… Κορωπίου, κάτι που έχει προκαλέσει οργή.

Η υπάλληλος εργάζεται επί 25 χρόνια στο κατάστημα του Περιστερίου και χθες έμαθε ότι θα μεταφερθεί στο Κορωπί και ξέσπασε σε δήλωσή της στον ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για εκδίκηση.

«Σήμερα ενημερώθηκα τηλεφωνικώς. Είναι τρομερά δύσκολο για την υγεία μου, που είναι βεβαρημένη. Δεν το καταχράστηκα αυτό ποτέ και μετά από 25 χρόνια με πάνε που; Στο Κορωπί. Αυτό δεν είναι μετάθεση, αυτό είναι εκδίκηση, δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός», κατήγγειλε η Ευστρατία Χριστοδούλου.

Τρεις περιοχές σε ένα κατάστημα Δήμου με 130.000 πληθυσμό

Οσον αφορά τις ακατανόητες και πρόχειρες κινήσεις των ΕΛΤΑ, στο συγκεκριμένο κατάστημα του Περιστερίου προκαλείται μια ασφυκτική κατάσταση.

Σε έναν από τους μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής με 133.000 πληθυσμό περίπου, τα ΕΛΤΑ, χάνοντας ήδη μια υπάλληλο, θα πρέπει να εξυπηρετούν επιπλέον 80.000 πολίτες!

Αυτό γιατί έκλεισαν τα καταστήματα Καματερού (29.000 κάτοικοι), Χαϊδαρίου (47.000 κάτοικοι) και Αγιου Ιερόθεου (3.000 κάτοικοι), με το τελευταίο κατάστημα να κλείνει ενω εξυπηρετούσε πολίτες από Περιστέρι και Πετρούπολη, δίνοντας ανάσα στα δύο κύρια καταστήματα των δύο Δήμων.

Είναι απορίας άξιον πώς θα μπορέσει να εξυπηρετήσει πολίτες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές των δυτικών προαστίων ένα μόνο κατάστημα και μάλιστα σε τόσο μεγάλο Δήμο. Αυτό θα λειτουργήσει προφανώς εις βάρος των ηλικιωμένων και των ευάλωτων που θα πρέπει να περιμένουν σε ουρές.

