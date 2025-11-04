search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 13:15

Στον Τασούλα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επέδωσε τα διαπιστευτήριά της – Συνάντηση και με Γεραπετρίτη (Photos)

04.11.2025 13:15
guilfoyle-diapisteftiria4

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει κι επίσημα καθήκοντα ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η Αμερικανίδα λίγο πριν τις 13:00 έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο όπου και επέδωσε τα διαπιστευτήριά της κατά το πρωτόκολλο, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Πριν την Γκίλφοϊλ, επέδωσαν επίσης τα διαπιστευτήριά τους άλλες δύο νέες Πρέσβεις: η Χάριετ Μπεργκ της Νορβηγίας και η Σόνια Θίσεν του Καναδά.

Δείτε εικόνες:

Λίγο αργότερα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετέβη στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου έγινε δεκτή από τον υπουργό, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ αύριο θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης:

Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά τον σάλο – «Προειδοποιεί» για κίνδυνο ρευστότητας και μισθών αν δεν κλείσουν καταστήματα

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Λάθος η υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ», λέει ο Γιώργος Τσακίρης

P-TEC: Η σύνοδος για την ενέργεια, ο ρόλος και οι επιδιώξεις της Ελλάδας και στο βάθος η… Γκιλφόιλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mamdani_0411_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζόχραν Μαμντάνι: Ένας σοσιαλιστής «made in New York» κάνει έξαλλο τον Τραμπ

tiletheasi_0502_1460-820_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών- Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

elta_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή της αντιπολίτευσης για παραίτηση Σκλήκα και αναβολή της συνεδρίασης των επιτροπών

kideia 56xronis xania 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ανιχνευτή μετάλλων και έρευνες για εκρηκτικά, η κηδεία της 56χρονης – Βουβός θρήνος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 15:51
mamdani_0411_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζόχραν Μαμντάνι: Ένας σοσιαλιστής «made in New York» κάνει έξαλλο τον Τραμπ

tiletheasi_0502_1460-820_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών- Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

tiletheasi_1108_1920-1080_new
MEDIA

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση