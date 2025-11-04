Στον Τασούλα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επέδωσε τα διαπιστευτήριά της – Συνάντηση και με Γεραπετρίτη (Photos)

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει κι επίσημα καθήκοντα ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η Αμερικανίδα λίγο πριν τις 13:00 έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο όπου και επέδωσε τα διαπιστευτήριά της κατά το πρωτόκολλο, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Πριν την Γκίλφοϊλ, επέδωσαν επίσης τα διαπιστευτήριά τους άλλες δύο νέες Πρέσβεις: η Χάριετ Μπεργκ της Νορβηγίας και η Σόνια Θίσεν του Καναδά.

Λίγο αργότερα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετέβη στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου έγινε δεκτή από τον υπουργό, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ αύριο θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

