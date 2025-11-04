Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά τον σάλο – «Προειδοποιεί» για κίνδυνο ρευστότητας και μισθών αν δεν κλείσουν καταστήματα

Την παραίτησή του υπέβαλε από τη θέση του CEO των ΕΛΤΑ, ο Γρηγόρης Σκλήκας, μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το κλείσιμο των καταστημάτων.

Στο κείμενο της παραίτησής του προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας αναφέρει:

«Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα: μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτοσκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας.

Εννοείται ότι παραμένω στη διάθεση της διάδοχης κατάστασης, για κάθε υποστήριξη που ενδεχομένως απαιτηθεί. Χαιρετώ με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη τους συνεργάτες, συναδέλφους και το ευρύτερο κοινό με το οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ — ήταν το ισχυρότερο καύσιμο σε αυτή την απαιτητική πορεία των τελευταίων 2,5 ετών.»

Νωρίτερα, η κυβερνητική ηγεσία στον «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, έλαβε τις πρώτες αποφάσεις με στόχο να συμμαζέψει κάπως τη θύελλα που έχει ξεσπάσει με τους χειρισμούς γύρω από το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Τις προθέσεις της κυβέρνησης αναμένεται να τις γνωστοποιήσει ο Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη (ΣΚΑΙ) το μεσημέρι της Τρίτης.

Βαρύ ήταν και το κλίμα για τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου Γιάννη Παπαχρήστου, αλλά προς το παρόν δεν τίθεται θέμα κάποιας απόφασης για την τύχη του.

Παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το «σχέδιο εξυγίανσης» των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει, είτε σε πρώτο, είτε σε δεύτερο χρόνο. Θα εκτιμηθούν δηλαδή τα δεδομένα, θα προβλεφθούν οι αναγκαίες κινήσεις, όπως ενημέρωση των τοπικών κοινωνικών και στη συνέχεια θα κλείσει ένας μεγάλος αριθμός καταστημάτων.

Οι δε αντιδράσεις των βουλευτών αντιμετωπίζονται περίπου με δυσφορία αν όχι και με οργή από το Μαξίμου, καθώς θεωρούνται ως ένδειξη ψηφοθηρίας.

Επίσης η εποπτεία των ΕΛΤΑ θα περάσει από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον υφυπουργό Χρήστο Δερμεντζόπουλο, στο υπουργείο Οικονομικών και τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η κίνηση γίνεται ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως το πλαίσιο αρμοδιοτήτων γύρω από την Εταιρεία και να μην χάνεται η κυβέρνηση στη… μετάφραση, ήτοι να ρίχνει ο ένας στον άλλο τις ευθύνες και να παίζουν όλοι το παιχνίδι της άγνοιας.

Στον πρωινό καφέ το κλίμα ήταν βαρύ και για τη γενικότερη εικόνα της κυβέρνησης, αλλά δεν ετέθη θέμα κάποιων διορθωτικών κινήσεων καθώς το πρόβλημα είναι μάλλον δομικό.

Λόγω της παραίτησης, αναβάλλεται και η έκτακτη συνεδρίαση των επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου.

