Σε «σπιράλ» καθόδου η ΝΔ: Ανοιχτή πληγή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, γυρίζουν την πλάτη οι αγρότες – Τι έδειξε η Alco

Με κανένα τρόπο η κυβέρνηση δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί από τα θέματα τα οποία την έχουν φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση και αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Την συγκεκριμένη στιγμή η ΝΔ βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πληρωθούν οι αγρότες, ενώ την ίδια στιγμή η κοινωνία βρίσκεται στα κάγκελα εξ αιτίας του κλεισίματος των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην χθεσινή δημοσκόπηση της ALCO, η ΝΔ εμφανίζει νέα πτώση στα ποσοστά της. Από 24,8% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση στην πρόθεση ψήφου, τώρα έφτασε στο 23,3% το χαμηλότερο ποσοστό από το 2019.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, υπάρχει κρίση στους θεσμούς σε ποσοστό 83% έναντι 11%, ενώ στο ερώτημα ποιος ευθύνεται, ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 34% θεωρούν ότι υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση κάθε μέρα που περνάει βρίσκεται όλο και σε πιο δύσκολη θέση αφού από την μία βρίσκεται εκτεθειμένη απέναντι στον αγροτικό κόσμο και από την άλλη δυσκολεύει την ζωή των πολιτών που εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ.

Στο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τις συνέπειες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την Κομισιόν η οποία ζητά εδώ και τώρα αλλαγή στον τρόπο ελέγχου του αριθμού των αγροτικών εκτάσεων και των ζώων, την στιγμή που οι αγρότες περιμένουν το πότε θα δοθούν οι επιδοτήσεις.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να στείλει την νέα δικογραφία που σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αναφέρεται και σε αλλά κυβερνητικά στελέχη, έναν ή δύο νυν υπουργούς, δύο πρώην υπουργούς αλλά και βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Την ίδια ώρα, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ με τα κυβερνητικά στελέχη να σημειώνουν ότι η μετάβαση απαιτεί ουσιαστικά «ένα νέο πληροφοριακό σύστημα». Γι’ αυτό λένε υπάρχει το πρόβλημα των ταυτοποιήσεων και άρα των πληρωμών.

Όπως λένε ωστόσο γαλάζια στελέχη, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η περιστολή των ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς κάτι τέτοιο θα φέρει την κυβέρνηση σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Σε μία απέλπιδα προσπάθεια ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις Βρυξέλλες, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα περίπου 700 εκατ. ευρώ που θα μείνουν αδιάθετα, υπέρ των παραγωγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λύση που προκρίνεται είναι να πιστωθούν τα χρήματα με τη μορφή της λεγόμενης «συνδεδεμένης επιδότησης», που έχει άμεση σχέση με την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος, σε όσους αγρότες, αποδεδειγμένα πλέον, έχουν δηλώσει πραγματική παραγωγή.

Οι κυβερνητικοί βουλευτές που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές παραδέχονται ότι πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα καθώς, οι πιέσεις που τους ασκούνται είναι ήδη πολύ μεγάλες.

Το Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστεί ότι αν προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός, τα προβλήματα θα μικρύνουν και η κατάσταση σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί. Και αυτό, γιατί αν η Αθήνα πάρει το «πράσινο φως» για να μοιράσει τα αδιάθετα κονδύλια μέχρι το τέλος του χρόνου σε έντιμους αγρότες, θα κερδίσει το στοίχημα της καταβολής των επιδοτήσεων. Σε μία τέτοια περίπτωση, υποστηρίζουν στελέχη της ΝΔ, τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ καλύτερα στον αγροτικό κόσμο ο οποίος σήμερα εμφανίζεται έτοιμος για κινητοποιήσεις.

