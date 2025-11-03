Alco: Στα τάρταρα οι θεσμοί, βυθίζεται η ΝΔ – Δεύτερο «κόμμα» με 21,5% οι αναποφάσιστοι, σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε 10 μήνες

Το μόνο «κόμμα» που κερδίζει είναι οι αναποφάσιστοι στη νέα δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha, οι οποίοι βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2016.Στη δημοσκόπηση καταγράφεται ευρεία απογοήτευση για τους θεσμούς, ενώ η ΝΔ κατρακυλά στο 23,3%.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου και το 83% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι υπάρχει κρίση θεσμών.

Η Νέα Δημοκρατία, αν και διατηρεί διψήφιο προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, βυθίζεται στο 23,3%, ισοφαρίζοντας το ιστορικό χαμηλό του από το 2019, ποσοστό στο οποίο είχε βρεθεί και τον περασμένο Μάρτιο, αμέσως μετά τις ογκώδεις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη. Την ίδια ώρα, οι αναποφάσιστοι έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε 10 μήνες, «σκαρφαλώνοντας» από 11,9% στο 21,5%. +

Το 23% των αναποφάσιστων αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροδεξιοί, το ίδιο ποσοστό ως κεντρώοι και επίσης 23% απαντούν «τίποτα». Το 13% δηλώνουν κεντροαριστεροί, το 7% δεξιοί και το 5% αριστεροί.

Σημειώνεται ότι η κατηγορία των αναποφάσιστων συγκεντρώνει γυναίκες σε ποσοστό 59%, ενώ οι άνδρες αποτελούν το 41%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται στις ηλικίες 45-64 (44%) και 25-44 ετών (32%).

Η εξέλιξη των αναποφάσιστων:

Ιανουάριος11,9%

Φεβρουάριος 14,9%

Μάρτιος 16,1%

Μάιος 16,1%

Ιούνιος 17,7%

Σεπτέμβριος 19%

Νοέμβριος 21,5%

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

ΝΔ: 23,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 5%

ΠΑΣΟΚ: 11,7%

ΚΚΕ: 7,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

Νίκη: 2%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,4%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Φωνή Λογικής: 3,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

Άλλο: 4,4%

Αναποφάσιστοι: 21,5%

Κρίση θεσμών

Το 83% των ερωτηθέντων λένε ότι υπάρχει κρίση θεσμών και μόλις το 11% διαφωνεί.

Για το ποιος ευθύνεται για την κρίση θεσμών, το 34% απαντούν η κυβέρνηση και το 31% όλα τα κόμματα, ενώ το 18% θεωρούν ότι ευθύνονται πρόσωπα που εκπροσωπούν τους θεσμούς.

Καθόλου ικανοποιημένοι δηλώνουν οι περισσότεροι για τη Δικαιοσύνη (43%), τη Βουλή (48%), την κυβέρνηση (52%) και τα κόμματα (50%).

Σε ό,τι αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, οι ερωτηθέντες δηλώνουν σε ποσοστό 50% ότι διαφωνούν με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, το 39% συμφωνεί, ενώ το 11% δεν απαντάει.

