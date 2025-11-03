Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

Με μία κίνηση που μάλλον δεν είναι συνηθισμένη ούτε καν στη χώρα μας – η οποία χώρα μας θεωρείται πως βρίσκεται στα… τάρταρα της αξιολόγησης για την κατάσταση για τη δημοσιογραφία – απάντησε τελικά ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε δημοσίευμα του site topontiki.gr που δεν του ήταν αρεστό.

Το δημοσίευμα έγινε στις 18 Οκτωβρίου 2025 και αφορούσε στην επιστολή που είχε στείλει ο κ. Τσακαλώτος ως υπουργός Οικονομικών στις 9/7/2015 στον τότε επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Ο κ. Τσακαλώτος έστειλε «εξώδικη διαμαρτυρία» απειλώντας προφανώς με προσφυγή στα δικαστήρια.

Το topontiki.gr δημοσιεύει αυτούσιο το εξώδικο που έλαβε, παραθέτοντας προσώρας τη βασική του αντίληψη για το θέμα αυτό. Με την επισήμανση ότι αλίμονο αν περιοριστεί το πεδίο της δημοσιογραφικής έκφρασης και του σχολιασμού επί πολιτικών επιλογών, ενεργειών και απόψεων:

1. Ο κ. Τσακαλώτος ζητά να ανακαλέσουμε το δημοσίευμα και να δηλώσουμε ότι αυτό «δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια» και «εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός αυτό». Είναι τουλάχιστον παραδοξότητα να ζητείται από άνθρωπο της Αριστεράς «δήλωση μετανοίας». Γι’ αυτό και δεν υπάρχει κανένα θέμα ανάκλησης, για λόγους που μόνο επιγραμματικά θα διατυπωθούν στη συνέχεια. Δηλωσίες ας ψάξει αλλού ο κ. Τσακαλώτος.

2. Το δημοσίευμα εδράζεται σε πραγματικό, αδιαμφισβήτητο γεγονός – την επιστολή δηλαδή του κ. Τσακαλώτου στον κ. Ντάισελμπλουμ. Το ακριβές περιεχόμενο – ολόκληρη δηλαδή η επιστολή και μάλιστα στα αγγλικά – δεν είχε δημοσιευτεί ποτέ στον ελληνικό τύπο και γι’ αυτό η παρουσίασή της κρίθηκε ενδιαφέρουσα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πραγματικό γεγονός, που δεν αμφισβητείται. Και με την οποία επιστολή επιβεβαιώνεται η πρόθεση της κυβέρνησης να λάβει εξ αρχής μέτρα, πριν καν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Το τι σήμαινε και πόσο «βοήθησε» αυτή η τακτική φάνηκε στη συνέχεια – αλλά και αυτό είναι θέμα που θα διχάζει περίπου για πάντα το δημόσιο διάλογο.

3. Από κει και μετά το δημοσίευμα περιείχε δημοσιογραφικές και μόνο κρίσεις και αναλύσεις επί της πολιτικής επιλογής, που έγινε τότε. Κανένα ψευδές στοιχείο, καμία αλλοίωση των γεγονότων. Μόνο κρίσεις, ερμηνείες και απόψεις. Μπορεί ο κ. Τσακαλώτος να το θεώρησε, όπως το θεώρησε, αλλά αν ήταν στην ευχέρεια των πολιτικών να αξιολογούν και να καταφεύγουν στα δικαστήρια για μη αρεστές δημοσιογραφικές προσεγγίσεις, φανταστείτε πόσα δικαστήρια θα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για όσα έχει ακούσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για τα περί «kolotoumpas» και πάει λέγοντας. Θα ήταν μία άκρως επικίνδυνη κατάσταση αυτή.

4. Δεν θα τον ακολουθήσουμε στις ακραίες εκφράσεις ότι η κριτική που του ασκήσαμε ισοδυναμεί με κατηγορία για… εσχάτη προδοσία. Αν θεωρούσαμε ότι παραβίασε το άρθρο 134 του Ποινικού κώδικα, θα το γράφαμε ευθέως. Τα να καταλογίζει σε δημοσιογραφικό μέσα τέτοια διάθεση, πρόθεση και προσπάθεια πάντως – ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τα γραφόμενά μας – υπερβαίνει κατά πολύ ακόμα και τα όσα ο ίδιος επιρρίπτει στο δημοσίευμα για το οποίο διαμαρτύρεται. Αλλά εμείς δεν θα του απαντήσουμε με εξώδικο. Τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Το επισημαίνουμε απλώς κι ας νομίζει ό,τι θέλει να νομίζει.

Δημοσιεύουμε το εξώδικο του κ. Τσακαλώτου γιατί και η αντίθετη άποψη έχει δικαίωμα στη δημοσιότητα, όποια κι αν είναι η δική μας άποψη γι’ αυτή.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

