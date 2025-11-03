Σκέρτσος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διαχρονικό» το πρόβλημα – «Εθνικός εισαγγελέας» η Πλεύση Ελευθερίας

Στην αντεπίθεση επιχείρησε να περάσει ο Άκης Σκέρτσος μετά το σάλο που πυροδότησαν οι δηλώσεις του ότι η κυβέρνηση γνώριζε ήδη από το 2019 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, ο υπουργός Επικρατείας είχε κατηγορήσει τότε το ΠΑΣΟΚ για «κοπτοραπτική» και «διαστρέβλωση» των λεγομένων του.

Από το βήμα της Βουλής απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας ο κ. Σκέρτσος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για σκόπιμη παρανόηση των δηλώσεων του και ειδικά την Πλεύση Ελευθερίας ότι εμφανίζεται ως εθνικός εισαγγελέας.

«Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις, όχι να κουνάμε το δάχτυλο, κρούετε ανοιχτές θύρες, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται», είπε και έθεσε εαυτόν στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής αν και –όπως είπε- οι γνώσεις του επί του θέματος είναι γενικές λόγω μη αρμοδιότητας.

«Ο πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης ουδεμία γνώση είχαν ή έχουν για έκνομες ενέργειες», καθώς «αυτό είναι αρμοδιότητα του εισαγγελέα», ανέφερε και κατηγόρησε την Πλεύση Ελευθερίας ότι έχει καταλήξει ήδη σε καταδικαστική απόφαση για «καθετοποιημένη εγκληματική οργάνωση» που αρχίζει από τον πρωθυπουργό και καταλήγει στους αγρότες που πήραν τις επιδοτήσεις.

Έκανε λόγο για ένα διαχρονικό πρόβλημα και ζήτησε από τα κόμματα σαν σταματήσουν να κουνούν το δάχτυλο στην κυβέρνηση.

