Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μαύρο άσπρο επιχείρησε να κάνει ο Στρατάκος για τις συνομιλίες με τον «Φραπέ»

Το μαύρο άσπρο επιχείρησε να κάνει ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος που εμφανίζεται σε ουκ ολίγους διαλόγους να συνομιλεί με πεζοδρομιακές εκφράζεις με τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό κι ως «φραπέ».

Ο κ. Στρατάκος που καταθέτει από το μεσημέρι στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχθηκε ότι το ύφος του δεν αρμόζει σε έναν γενικό γραμματέα υπουργείου, αλλά –όπως είπε- προσαρμόζει τον λόγο του αναλόγως τον συνομιλητή του. Τη μαφιόζικη ορολογία στηλίτευσε η Μιλένα Αποστολάκη που αναφέρθηκε σε διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία με τον ίδιο να επιμένει πως ο κ. Ξυλούρης συνεχώς παραπονιόταν και πως ο ίδιος δεν του έδινε σημασία. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο αγροτοσυνδικαλιστής λόγω των πολλών θεσμικών του ιδιοτήτων επισκεπτόταν συχνά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και σε αυτές τις επισκέψεις έθετε και το προσωπικό του ζήτημα που αφορούσε στην ολοκλήρωση του ελέγχου των δεσμευμένων ΑΦΜ του. Μάλιστα όπως είπε ουδέποτε έλαβε απάντηση ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ΑΦΜ του Ξυλούρη, αλλά και συνολικώς για τα ΑΦΜ σε δέσμευση.

Σε ότι αφορά στον διάλογό του κ. Στρατάκου με τον επονομαζόμενο «φραπέ» στον οποίο ο αγροτοσυνδικαλιστής αναφέρεται στην Παρασκευή Τυχεροπούλου και λέει προς εκείνον ότι «τώρα θα ήμουν έξω εάν την είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου», οι τόνοι ανέβηκαν.

Μ. Αποστολάκη : Σας λέει ένας άνθρωπος ότι θα είχε σκοτώσει και θα έδινε 50.000 και ήταν έξω και συνεχίζεστε να συνδιαλέγεστε με αυτή τη μαφιόζικη φρασεολογία και ήσασταν γγ του υπουργείου;

Γ. Στρατάκος : Ο κ. Ξυλούρης συνεχώς έλεγε διάφορα. Δεν εκλάμβανα ως σοβαρά τα περισσότερα από τα λεγόμενά του. Δεν θεωρούσα πως μιλούσε σοβαρά», απάντησε ο μάρτυρας.

Σε άλλο σημείο ερωτηθείς για τα όσα κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος ότι δεχόταν πιέσεις για να πληρωθεί ο Γιώργος (σ.σ. Ξυλούρης), ο κ. Στρατάκος υποστήριξε ότι το ερώτημά του αφορούσε στην ολοκλήρωση των ελέγχων, χωρίς να ζητήσει κάτι περισσότερο.

Επέμεινε ακόμη, ότι όλοι οι διάλογοι με τον «φραπέ» ήταν στο πλαίσιο διαχείρισης ενός ανθρώπου που αισθανόταν συνεχώς αδικημένος, με τη Μιλένα Αποστολάκη να διερωτάται εάν είναι «γκουβερνάντα του Ξυλούρη».

Κατά τ’ άλλα ο κ. Στρατάκος που διατέλεσε γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλους τους υπουργούς της ΝΔ, πλην του Γιώργου Γεωργαντά και παραιτήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, υποστήριξε πως δεν άσκησε πίεση ή παρέμβαση.

«Δεν είχα καμία θεσμική ιδιότητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν στις αρμοδιότητες μου και ουδέποτε άσκησα πίεση, ουδέποτε έδωσα εντολή, ουδέποτε έκανα την παραμικρή παρέμβαση στη διοίκηση για να κάνει κάποια έκνομη πράξη», κατέθεσε.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις είπε πως ουδέποτε είχε οχλήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου. «Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε όχληση από το Μέγαρο Μαξίμου. Ουδέποτε έλαβα εντολές από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να παρέμβω στον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε.

Πηγές ΝΔ: Καταρρίπτεται πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης

«Πλήρως καταρρίπτεται το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί δήθεν «παρεμβάσεων» ή «ευνοϊκών μεταχειρίσεων» από τον πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκο. Όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε αφενός ο κ. Ξυλούρης δεν είχε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση- τα στοιχεία το αποδεικνύουν, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι στο γραφείο του έχει δεχθεί τους πάντες -και βουλευτές της αντιπολίτευσης-, χωρίς κανένα κομματικό πρόσημο. «Στο γραφείο μου έχω δεχτεί τους πάντες, χωρίς κανένα κομματικό πρόσημο. Η πόρτα μου και το τηλέφωνό μου ήταν πάντα ανοιχτά. Δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην έρθει στο γραφείο μου και να τον δω για πέντε λεπτά», είπε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι ο κ. Ξυλούρης «είχε θεσμικό ρόλο σε τρεις διαφορετικές οργανώσεις» και πως «όλοι οι διάλογοι είχαν να κάνουν με τη διαχείριση ενός ανθρώπου που ένιωθε αδικημένος και στόχος ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση».

Με άλλα λόγια, ο κ. Στρατάκος, παρά τα όσα του αποδίδονται από την αντιπολίτευση- λειτουργούσε στα πλαίσια των καθηκόντων του, κάτι που άλλωστε φαίνεται από το γεγονός ότι τα ΑΦΜ -μεταξύ των οποίων και του κ. Ξυλούρη- δεν αποδεσμεύτηκαν όταν ο ίδιος το ζητούσε. «Δεν πήγα σε κανέναν Υπουργό να θέσω το θέμα του κ. Ξυλούρη», σημείωσε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται, δε, ότι ο κ. Στρατάκος ως γενικός γραμματέας δεν είχε τη θεσμική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των ζώων επισήμανε -επιβεβαιώνοντας τη Νέα Δημοκρατία- τόνισε ότι ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου δεν καθορίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά από τα κατά τόπους κτηνιατρεία των Περιφερειών, τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την πιστοποίηση και την επικαιροποίηση των στοιχείων των κτηνοτρόφων. πως ανέφερε χαρακτηριστικά, «από το 2015 και μετά, η αύξηση στα ζώα γίνεται μέσω των περιφερειών, οι οποίες θεωρούν ως δεδομένο τον αριθμό που δηλώνει ο παραγωγός». Η διαδικασία αυτή, πρόσθεσε, ενέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου του κτηνοτρόφου, βάσει των στοιχείων που ελέγχουν και επικυρώνουν οι περιφερειακές υπηρεσίες. Ο κ. Στρατάκος τόνισε επίσης ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα της κατανομής των βοσκοτόπων και ουδεμία εμπλοκή ή δυνατότητα παρέμβασης στα δεδομένα του ζωικού κεφαλαίου».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η σημερινή κατάθεση του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Στρατάκου, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης Μητσοτάκη: ένα καθεστώς που χρησιμοποίησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εργαλείο κομματικών εξυπηρετήσεων, πίεσης και παράνομων συναλλαγών.*

Ο κ. Στρατάκος, μέλος της Νέας Δημοκρατίας «από τότε που θυμάται τον εαυτό του», κατέθεσε ότι ανέλαβε καθήκοντα μετά από απευθείας τηλεφωνική παρέμβαση του τότε υπουργού Βορίδη, παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε «συσκέψεις του Μαξίμου» για θέματα αγροτικής ανάπτυξης αν και όπως ανέφερε «δεν είχε αρμοδιότητα για τον Οργανισμό»

Ο κ. Στρατάκος ανέφερε στην επιτροπή ότι «ουδέποτε υπήρξε πολιτική παρέμβαση», όμως οι συνομιλίες, οι επισυνδέσεις και οι καταθέσεις των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον διαψεύδουν κατηγορηματικά.

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας και οι συνεργάτες του παρενέβαιναν ωμά για την πληρωμή συγκεκριμένων προσώπων, όπως του κ. Ξυλούρη, που φέρεται να λειτουργούσε ως «κομματικός διαμεσολαβητής» μέσα στο δίκτυο των πελατειακών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η δικαιολογία ότι απλώς «ενημερωνόταν για τα χρονοδιαγράμματα» δεν ήταν πειστική. Ο κ. Στράτακος για να δικαιολογήσει τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες συνομιλίες του καθώς και τις συναντήσεις του με τον κ. Ξυλούρη αναφέρθηκε στις «πολλές θεσμικές» θέσεις που κατείχε ο Ξυλούρης. Μάλιστα σε ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ γιατί ο κ. Στρατάκος ανεχόταν όλα αυτά τα ξεσπάσματα του Ξυλούρη ανέφερε πώς ο κ. Ξυλούρης «έτσι μιλούσε» και «δεν τον λάμβανε σοβαρά υπόψιν» προκαλώντας την απορία της επιτροπής πώς ένας δημόσιος λειτουργός ανεχόταν φράσεις όπως «αν την είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου, θα είχα γλυτώσει», ενώ για να δικαιολογήσει την οικειότητά του μαζί του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οικειότητα έχει με όλους τους παραγωγούς». Ο κ. Στρατάκος είχε αναλάβει φαίνεται το ρόλο να καθησυχάζει τον κ. Ξυλούρη καθώς «ήταν συνεχώς έξαλλος» όπως κατέθεσε.

Ο κ. Στρατάκος δεν απάντησε στις αναφορές σε συνομιλίες όπου γίνονται λόγοι για «κλάδεμα υπουργών» και «καθάρισμα της μπουγάδας» που παρέμπεμπαν σε λεξιλόγιο ενός παρακρατικού συστήματος που λειτουργούσε με πλήρη πολιτική κάλυψη, ενώ δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση ποιος είναι ο περιβόητος μεγάλος που θα του μιλήσει και θα κανονίσει.

Και ενώ ο κ. Στρατάκος επιχείρησε να παρουσιαστεί ως «δημόσιος λειτουργός με πολιτική ευθιξία» που δήθεν παραιτήθηκε λόγω δημοσιευμάτων, η πραγματικότητα όμως είναι ότι παραιτήθηκε μόνον όταν η δικογραφία αποκάλυψε το μέγεθος του σκανδάλου και το όνομά του ενεπλάκη ευθέως.

O κ. Στρατάκος δεν απάντησε στις ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ όπου αναφέρονται στις επισυνδέσεις με βάση τις οποίες ο ίδιος ρωτούσε τον Ξυλούρη αν έχει μιλήσει με τον μεγάλο και του έλεγε να πάρει τον Τσιάρα. Μάλιστα ανέφερε ότι τον «μεγάλο» τον έχει πάρει ήδη ο Πιερρακάκης, ο οποίος τότε ήταν Υπουργός Παιδείας. Στην συνέχεια της συζήτησης, αναφέρει ο κ. Στρατάκος ότι το έχει πάρει πάνω του να λύσει το θέμα και αλλιώς θα κινηθεί να τον απειλήσει, έτσι συμπεριφερόταν ως δημόσιος λειτουργός. Σε άλλο σημείο αναφέρεται σε συνάντηση που θα γίνει με τον «Κυριάκο», αλλά δεν απάντησε ποιος είναι ο Κυριάκος. Μήπως τελικά μπορεί να απαντήσει η Κυβέρνηση ποιος είναι ο «Κυριάκος» και ποια η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αναφέρεται στην επόμενη φράση των επισυνδέσεων; Θα απαντήσει ακόμη η Κυβέρνηση πώς διοικούνταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αφού όπως προκύπτει από τις συνομιλίες του κ. Στρατάκου «ο κ. Κέλλας δεν παίζει κανέναν ρόλο»; Επομένως, ο ίδιος υφυπουργός ήταν διακοσμητικός;

Η αδυναμία του κ. Στρατάκου να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει ότι γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στηθεί ένα δίκτυο παρακρατικής λειτουργίας με πολιτική καθοδήγηση μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές για την πληρωμή «συγκεκριμένων προσώπων» συνομιλώντας με όλη την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Κακοστημένη παράσταση του νεοδημοκράτη γ.γ. Στρατάκου, σε ρόλο «γκουβερνάντας» του «Φραπέ»

«Σήμερα μάθαμε ότι, ανάμεσα στα καθήκοντα του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί Μητσοτάκη, προβλέπεται και ο ρόλος της… «γκουβερνάντας» του περιβόητου «Φραπέ» (Γ. Ξυλούρη)! Ο «γαλάζιος» πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2019-2025), Γ. Στρατάκος, απέδωσε τους σοκαριστικούς του διαλόγους με τον «γαλάζιο» κομματάρχη σε προσπάθεια… «διαχείρισης» και «εκτόνωσης» του «Φραπέ». Ο κ. Στρατάκος, αναγκάστηκε μεν να παραδεχθεί ότι οι συνομιλίες σε γλώσσα και ύφος υποκόσμου δεν αρμόζουν στον ρόλο ενός γενικού γραμματέα υπουργείου, αλλά επιχείρησε έναν άνευ προηγουμένου εμπαιγμό των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Θεωρεί ότι ένα κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου, μπορεί να ακούει σαν να μην τρέχει τίποτα τη επιθυμία του «Φραπέ» να εξοντώσει την κα. Τυχεροπούλου ή να απαντάει στον «Φραπέ»: «Ποιος τις γ… τις εγκυκλίους;». Αλλά και να δίνει αναλυτικές «οδηγίες» στον κ. Ξυλούρη για το πώς θα «χειριστεί» τον κ. Ζερβό, να επικαλείται τον «Μεγάλο», χωρίς φυσικά να εξηγήσει στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο λαλίσταστος στις επισυνδέσεις κ. Στρατάκος, φόρεσε σήμερα τη γραβάτα του και πήρε διακριτικά αποστάσεις από τον ίδιο του τον εαυτό, προσπαθώντας καλύψει τον κρίσιμο ρόλο του στον ρουσφετολογικό μηχανισμό της ΝΔ. Ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα βλέπει με οργή, σε απευθείας μετάδοση, μια κακοστημένη παράσταση από τους πρωταγωνιστές του «γαλάζιου» σκανδάλου, αυτούς που έστησαν το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς άγραν ψηφοφόρων, με γνώση και συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών και υπουργών της ΝΔ. Αυτός που πλέον δεν μπορεί να κρύβεται από την Εξεταστική Επιτροπή είναι ο ενορχηστρωτής του μηχανισμού αυτού, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».

Β. Κόκκαλης: Με ένα απλό τηλέφωνο ακυρώνονταν έλεγχοι στους εκλεκτούς του «γαλάζιου» παρακράτους – Πιάστηκε ψευδόμενος ο Γ. Στρατάκος

«Με ένα απλό τηλέφωνο ακυρώνονταν προγραμματισμένοι έλεγχοι σε αγροτοκτηνοτρόφους, παρά τα όσα κατέθεσε ενόρκως ο «γαλάζιος» πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γ. Στρατάκος.

Συγκεκριμένα, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εξεταστική Επιτροπή, Βασίλης Κόκκαλης, ανέφερε περιστατικό που αφορούσε σε προγραμματισμένο έλεγχο σε Συνεταιρισμούς της Κρήτης για την τήρηση των κριτηρίων σε προϊόντα Π.Ο.Π. Κατόπιν τηλεφωνικής παρέμβασης του Β’ Αντιπροέδρου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Π. Χατζηνικολάου, σε αρμόδιο ελεγκτή, ακυρώθηκε ο έλεγχος στον Συνεταιρισμό Ρεθύμνου, πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Γιάννης Γλεντζάκης, γνωστός για τις σχέσεις του με τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπέ») και ένα από τα δεσμευμένα ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κομμάτι δηλαδή του συστήματος το οποίο βρισκόταν υπό την προστασία των «άριστων» διοικητικών στελεχών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο Β. Κόκκαλης προσκόμισε σχετικό έγγραφο που καταγράφει την ακύρωση του συγκεκριμένου ελέγχου, εκθέτοντας τον Γ. Στρατάκο που ισχυρίστηκε ενώπιον των μελών της Εξεταστικής ότι «είναι αδύνατον» να ακυρώνονται έλεγχοι κατόπιν τηλεφωνικής εντολής».

