Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα για άμεση κατάθεση των «Φραπέ» και Σεμερτζίδου – Για συγκάλυψη μιλούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση κατάθεση των «Φραπέ» και Καλλιόπης Σεμερτζίδου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ απορρίφθηκε από την εξεταστική επιτροπή.

Αιτιολογώντας την πρότασή του ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι «όπως προέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες από στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, ο κ. Ξυλούρης και η κ. Σεμερτζίδου φαίνεται να έχουν κομβικό ρόλο στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις και ενδεχομένως να τους ασκηθούν αυτεπάγγελτες διώξεις από την εισαγγελία και να καταστεί αδύνατη η εξέταση τους από την Επιτροπή, επικαλούμενοι το δικαίωμα της σιωπής».

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Το αίτημα απορρίφθηκε με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να επιτίθενται στην κυβέρνηση.

«Είναι πλέον προφανές ότι η μη άμεση κλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη και της Πόπης Σεμερτζίδου, δεν αποτελεί τυπική παράλειψη, αλλά συνειδητή επιλογή συγκάλυψης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία», τόνισαν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Όπως επεσήμαναν «το ΠΑΣΟΚ κατάθεσε αίτημα για την άμεση κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων για τη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σημαντικά ευρήματα που αφορούν την εμπλοκή τους».

«Σύμφωνα με πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ελέγχους της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκύπτουν νέα στοιχεία για τη δράση προσώπων που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο σε ένα δίκτυο παράνομων πληρωμών και καταχρήσεων κοινοτικών πόρων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρεται να τοποθετεί την Καλλιόπη Σεμερτζίδου στο επίκεντρο κυκλώματος το οποίο εκμεταλλευόταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις, γεγονός που οδήγησε στη δέσμευση σημαντικών περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα, ο έλεγχος της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε ότι ο Γεώργιος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», φέρεται να διαθέτει αδικαιολόγητα εισοδήματα άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ οχήματα, χωρίς να έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις πόθεν έσχες», τόνισαν χαρακτηριστικά οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν:

«Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν επιτακτική την άμεση κλήση των δύο προσώπων (την επόμενη εβδομάδα) ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν ενεργοποιηθούν δικονομικές διαδικασίες που ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη μελλοντική τους εξέταση, όπως επισημαίνεται στο αίτημα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Η άμεση κατάθεσή τους είναι απαραίτητη τόσο για την αποκάλυψη της αλήθειας όσο και για τη διασφάλιση ότι η Επιτροπή δεν θα στερηθεί κρίσιμα στοιχεία που θα φωτίσουν το σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ την επίμαχη περίοδο.

Είναι πλέον προφανές ότι η μη άμεση κλήτευσή τους δεν αποτελεί τυπική παράλειψη αλλά συνειδητή επιλογή συγκάλυψης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

Οι ίδιοι κύκλοι υπογράμμισαν ότι «δεν είναι ανεκτό να επαναληφθεί το προηγούμενο της Εξεταστικής Επιτροπής με θέμα τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό, όταν η πλειοψηφία της Επιτροπής παρά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κ. Αγοραστού, μεθόδευσε την καθυστερημένη κλήση του, (στην προτελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15/2/24) δηλαδή αφότου του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, με αποκλειστικό σκοπό να τον προστατεύσει και να του επιτραπεί με αυτόν τον τρόπο να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, ώστε να εμποδιστεί η κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής».

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επεσήμαναν ακόμα ότι αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι δεν έχει κληθεί να καταθέσει η ορκωτή λογίστρια που υπέγραφε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού, κ. Δέσποινα Μαρκοπούλου, η οποία είχε την απόλυτη και ουσιαστική γνώση της οικονομικής λειτουργίας ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευθύνη της υπογραφής των εκθέσεων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

«Στη θέση της καλείται να καταθέσει στην Επιτροπή απαραδέκτως ένα απλό μέλος της ομάδας ελέγχου, ο κ. Γιάννης Καραποστολάκης. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ζητούν την κλήση της αρμόδιας ορκωτής λογίστριας κ. Δ. Μαρκοπούλου, η οποία οφείλει να καταθέσει αρμοδίως στην Επιτροπή».

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ

Από την Κουμουνδούρου, σχολίασαν πως «δεν προκαλεί καμία έκπληξη η σημερινή άρνηση της πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής να επικαιροποιηθεί άμεσα ο κατάλογος των μαρτύρων».

Κατηγορούν τη ΝΔ ότι «προκειμένου να προστατεύσει τα δικά της παιδιά, αρνείται να τα καλέσει στην Εξεταστική Επιτροπή, όπως είχε ζητήσει η αντιπολίτευση από την πρώτη συνεδρίαση».

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, «η ΝΔ αρνείται να καλέσει τον διαβόητο «Φραπέ» (κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη), διαχρονικό κομματάρχη της στην Κρήτη και συνδαιτυμόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Αυτόν που απευθυνόμενος στον κ. Στρατάκο, επί σειρά ετών γενικό γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δήλωνε για την κα Τυχεροπούλου: “Αν την είχα σκοτώσει τώρα, θα ‘μουν έξω. Θα ‘χανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει”», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Η “γαλάζια” πλειοψηφία ανερυθρίαστα προστατεύει και την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, πρώην πολιτεύτρια και στέλεχος της ΝΔ, φανατική λάτρη των πολυτελών αυτοκινήτων, πρόσωπο που επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο του “γαλάζιου” κυκλώματος λεηλασίας των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Και τα δύο αυτά πρόσωπα, όπως και άλλοι κρίσιμοι μάρτυρες, θα έπρεπε, όπως ζήτησε η αντιπολίτευση, να καταθέσουν άμεσα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν ενεργοποιηθούν δικονομικές διαδικασίες που ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη μελλοντική τους εξέταση, εφόσον βρεθούν υπό το καθεστώς του κατηγορούμενου».

«Φαίνεται, ότι η εντολή του Μαξίμου προς τους πρόθυμους βουλευτές της Εξεταστικής είναι συγκάλυψη του “γαλάζιου” σκανδάλου μέχρι τέλους, όσο και αν η κοινή γνώμη παρακολουθεί σε απευθείας μετάδοση τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για τις πρακτικές μαφίας που επικράτησαν επί Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέληξαν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα Δημοκρατία: Ολοι θα καταθέσουν, επιχειρεί σόου η αντιπολίτευση

Για «πανικό» και «σόου» από την αντιπολίτευση, σχολιάζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας μετά τις πρώτες αντιδράσεις για την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ.

«Σε κατάσταση πολιτικού πανικού βρίσκονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που διαρρέουν ανυπόστατους ισχυρισμούς ότι η Νέα Δημοκρατία δήθεν αρνείται την κλήση μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι όλοι οι μάρτυρες θα προσέλθουν, όταν επικαιροποιηθεί ο κατάλογος, όπως ορίζει η θεσμική διαδικασία. Εξάλλου, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης διαβεβαίωσε ότι θα έρθουν άπαντες να καταθέσουν όταν επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των μαρτύρων διαμηνύοντας ότι “«”εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στη Δικαιοσύνη, όπως έκαναν άλλοι”» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Όμως, η αντιπολίτευση βιάζεται, επιδιώκοντας να μετατρέψει την Επιτροπή σε επικοινωνιακό σόου και όχι σε διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας. Η τακτική αυτή, να “πετούν την μπάλα στην εξέδρα” κάθε φορά που το αφήγημά τους καταρρέει από τις ίδιες τις καταθέσεις, είναι πλέον προφανής. Χαρακτηριστική, άλλωστε, ήταν η περίπτωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία όχι μόνο δεν επιβεβαίωσε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά αντιθέτως στήριξε βασικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον ρόλο των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στα προβλήματα του συστήματος κατανομής των αγροτικών ενισχύσεων. Η αντιπολίτευση ας κάνει λίγη υπομονή. Όλοι οι μάρτυρες θα έρθουν στην ώρα τους» προσθέτουν.

Διαβάστε επίσης:

Εμπρηστική επίθεση έξω από το γραφείο του Θεοχάρη στον Αγ. Δημήτριο – ΝΔ: «Φασιστική ενέργεια τραμπούκων»

Δημοσκόπηση Interview: Νέες εκλογές αν δεν προκύψει κυβέρνηση υποστηρίζει η πλειοψηφία – Εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση

ΠΑΣΟΚ για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ο κ. Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται σε απευθείας μετάδοση»